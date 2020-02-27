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Gail萌音「麥擱睏啊」融化網友心　為「30份豬肉滿福堡」苦練中文唱跳超甘願

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▲▼麥擱睏起床舞。（圖／台灣麥當勞提供）

▲Gail分享跳早操影片，萌翻一票粉絲！（圖／翻攝自Gail IG）

消費中心／綜合報導

「麥擱睏啊！」來自泰國、年僅14歲少女歌手Gail，以甜美明亮的好歌喉，在金鐘選秀節目《聲林之王》一炮而紅，對中文不熟悉的她，說起話來難掩腔調，但她稚嫩的語氣和努力的模樣，吸粉功力十足。令人驚喜的是，最近Gail還學了一句台語「麥擱睏（別再睡了）」，馬上現學現賣搭配一支起床舞，活力十足的模樣讓網友都大讚，「太可愛啦！」

日前Gail在IG分享做早操影片，穿著藍黃色睡衣的她，在床上伸懶腰，睡眼睛惺忪對鏡頭甜笑說：「早安，麥擱睏啊～」接著隨節拍，搭配動作口訣跳起早操，兩天就湧入數萬人點讚，有粉絲發現「Gail的中文變好厲害！」也有粉絲看了Gail的早操，決定「以後每天早上都這樣跳」！

原來Gail是模仿早餐小隊長盧廣仲，跟跳麥當勞的「麥擱睏起床舞」，還字正腔圓得念出口訣，天真萌樣讓粉絲看著更融化。Gail表示自己最喜歡麥當勞早餐，最近跟跳盧廣仲跳麥擱睏起床舞，加上指定hashtag，有機會抽到30天份的「豬肉滿福堡加蛋」，讓Gail躍躍欲試。

▲▼麥擱睏起床舞。（圖／台灣麥當勞提供）

▲Gail跳起舞來活力滿滿，豐富的表情儼然是新一代「表情帝」。（圖／翻攝自Gail IG）

▲▼麥擱睏起床舞。（圖／台灣麥當勞提供）

被早餐小隊長盧廣仲熱情號召「燒到」的不只Gail，「麥擱睏起床舞」影片上線後，激起不少藝人的舞蹈魂；像是主持、歌唱兩棲的陳漢典，將起床舞融入popping，展現他練舞多年的深厚底子。金馬最佳新人范少勳也接力跳，並點名「甜美小敏」吳心緹跟進。也吸引了許多民眾跟跳，其中不乏老、中、青的網友，紛紛展現創意響應，可見早餐小隊長果然很有號召力，容易上手的舞步加上洗腦配樂，還真讓人「麥擱睏」，跟著跳起來。

▲▼麥擱睏起床舞。（圖／台灣麥當勞提供）

▲陳漢典神來一筆的popping，為「麥擱睏起床舞」注入一波潮文化！（圖／翻攝自陳漢典 IG）

▲▼麥擱睏起床舞。（圖／台灣麥當勞提供）

▲跳完起床舞的范少勳，還調皮拿出落跑雞「咯咯咯」要把粉絲們叫醒吃早餐。（圖／翻攝自范少勳IG）

▲▼麥擱睏起床舞。（圖／台灣麥當勞提供）

▲被范少勳點名的「甜美小敏」吳心緹，自爆早上起床的動力就是麥當勞豐盛早餐外加一杯溫熱咖啡，她也換上睡衣演繹可愛中帶點性感的療癒起床舞。（圖／翻攝自吳心緹 IG）

▲▼麥擱睏起床舞。（圖／台灣麥當勞提供）

▲「新北消防發爾麵」裸上身跳起床舞，陽光笑容配上養眼大肌肉，再愛睏的網友都能瞬間被醒腦。（圖／翻攝自新北消防發爾麵 FB粉絲團）

▲▼麥當勞，早餐，麥擱睏。（圖／記者萬玟伶攝）

▲網友表示「我們的阿公阿嬤挑戰麥當勞早餐舞」。（圖／翻攝自IG_Bella_chu690926）

▲▼麥當勞，早餐，麥擱睏。（圖／記者萬玟伶攝）

▲情人節過了要閃瞎誰~~~（圖／翻攝自IG_stanley_pic）

▲▼麥當勞，早餐，麥擱睏。（圖／記者萬玟伶攝）

▲全家一起跳感情更好喔！網友笑稱「廣仲讓我不斷突破自己」。（圖／翻攝自IG_aan9el）

台灣麥當勞表示，最長寒假本週結束，為鼓勵消費者「早睡早起吃早餐」，特別與早餐小隊長盧廣仲合作，推出「麥擱睏起床舞」，即日起至3/2（一），只要在IG上跟跳「麥擱睏起床舞」，設為公開，並hashtag「#麥擱睏吃早餐 」 與「#麥當勞」，就有機會被抽中，免費爽吃30份「豬肉滿福堡加蛋」，相當於一整個月的早餐！

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