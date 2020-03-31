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南警大掃黑！破4大犯罪集團　4治平目標+29小弟到案

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記者林悅／台南報導

台南市警局因應新冠肺炎防疫，除積極查處防疫假訊息、囤積防疫物資及協助居家隔離、檢疫等重要任務外，同時不忘淨化轄區治安，3月26日起針對轄區治安狀況，規劃打擊幫派行動，執行第1次自辦掃黑專案行動，強勢掃蕩不法份子、剷除黑幫勢力。

▲台南市警局同步動員執行掃黑專案勤務，破獲4大犯罪集團，及檢肅槍毒犯嫌到案，有效匡靖台南治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局同步動員執行掃黑專案勤務，破獲4大犯罪集團，及檢肅槍毒犯嫌到案，有效匡靖台南治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局同步動員執行掃黑專案勤務，破獲4大犯罪集團，及檢肅槍毒犯嫌到案，有效匡靖台南治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局出，這次掃黑專案行動，在台南地檢署、台南地院全力支持之下，共申請核發35張搜索票、31張拘票，動員第一、三、四分局及刑事警察大隊等單位，並有台北市警察局、屏東縣警察局、刑事局偵查第八大隊等友軍單位支援，計百餘名精銳警力傾全力執行拘提、搜索，共檢肅4名治平目標、同時逮捕手下成員29人，合計到案33人，另查獲槍砲案3件3人（起獲改造槍枝3支、子彈35顆）、毒品案15件21人（起獲第一級毒品海洛因86.24公克、第二級毒品安非他命166.25公克、第三級毒品咖啡粉末1.04公克、第三級毒品愷他命0.22公克、不明藥丸9顆毛重2.96公克）展現政府除暴掃黑肅毒之決心。

▲台南市警局同步動員執行掃黑專案勤務，破獲4大犯罪集團，及檢肅槍毒犯嫌到案，有效匡靖台南治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局同步動員執行掃黑專案勤務，破獲4大犯罪集團，及檢肅槍毒犯嫌到案，有效匡靖台南治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次掃黑專案行動，分別緝獲以王姓男子為首之暴力犯罪集團共11人到案，該集團平日經營二手車買賣及高利貸放為業，遇有被害人無力償還款項，即以實施強暴、脅迫、恐嚇為手段，指揮手下成員糾眾對被害人施以不法侵害，對當地治安形成重大威脅與危害。

另緝獲以郭姓男子為首之暴力犯罪集團共3人到案，該集團長期於台南市酒店擔任酒店小姐經紀，及利用酒店小姐販賣第三級毒品愷他命牟利維生，因利益龐大而與多名被害人分別搶食酒店小姐經紀及販毒利益大餅，進而率眾指揮旗下成員對被害人等毆打、砍殺尋仇，行為相當兇殘。

此外，以林姓男子為首之暴力犯罪集團共5人到案，該集團以向被害人暴力討債牟利，如遇有被害人不從，目標即操縱、指揮幫派成員以恐嚇、毀損、妨害自由、傷害等手段迫使被害人屈服；另緝獲以高姓男子為首之暴力犯罪集團共9人到案，該集團長期於特種行業之護膚店、小吃部等特種營業場所圍事收取保護費，犯嫌等氣焰相當囂張經常以眾暴寡，以暴力及脅迫手段迫使被害人據其淫威而不敢提告，該組織壯大勢力地盤區域，與人爭奪地盤、收取保付費而發生衝突，迫使被害人屈服，各案均以組織犯罪、恐嚇、毀損、妨害自由、傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警局同步動員執行掃黑專案勤務，破獲4大犯罪集團，及檢肅槍毒犯嫌到案，有效匡靖台南治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局同步動員執行掃黑專案勤務，破獲4大犯罪集團，及檢肅槍毒犯嫌到案，有效匡靖台南治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同時台南市警刑事警察大隊偵一隊偵辦一起毒品溯源案件，歷經近2個月追蹤埋伏，於3月27日在高雄巿鳳山區某汽車旅館內緝獲藥頭陳姓男子，查獲第一級毒品海洛因毛重33.17公克、第二級毒品安非他命毛重86.38公克、電子磅秤1台、販毒所得新台幣9萬1000元，並於租屋處起獲仿AR15黑蜘蛛改造衝鋒槍1支（型號：RM-19907 CALMULTI MOD ST15）、9MM子彈4顆，全案以販賣毒品、槍砲罪嫌移送地檢署偵辦。

▲台南市警局同步動員執行掃黑專案勤務，破獲4大犯罪集團，及檢肅槍毒犯嫌到案，有效匡靖台南治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局同步動員執行掃黑專案勤務，破獲4大犯罪集團，及檢肅槍毒犯嫌到案，有效匡靖台南治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局同步動員執行掃黑專案勤務，破獲4大犯罪集團，及檢肅槍毒犯嫌到案，有效匡靖台南治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局局長周幼偉表示，遵照黃偉哲市長指示，警方在全力投入防疫工作期間，亦重視維護社會治安，將持續加強掃黑肅槍並落實防疫作為，掃蕩不法，不讓犯罪分子藉機於大台南橫行，強化維護治安力道以安定民心，讓市民安心防疫。

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