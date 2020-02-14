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全民勤洗手！台灣MIT手工皂、洗手水掀熱賣　溫和「在地植萃」品項開學季最夯

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▲▼阿原肥皂防疫議題。（圖／記者黃克翔攝）

▲口罩搶不到？沒關係！防疫專家指出，勤洗手才更能有效防止病毒傳染。（圖／記者黃克翔，下同）

消費中心／綜合報導

全台家長、學童對於流感還心有餘悸，如今又有新冠病毒來勢洶洶，即使教育部宣布延後開學，但開學後仍要注意孩子的防疫衛生，才能避免群聚感染。等待開學的這段期間，家長除了要幫孩子培養戴口罩的習慣，勤洗手更不能少！如何將傳染病「危機」化做孩子注重衛生習慣的「轉機」？現在就要開啟溫和不刺激的全面防護。

帶過孩子的家長都知道，天真的孩子往往缺乏危機意識，放了好長一個寒假回到學校，見了同學一定放肆玩樂談天，容易在近距離接觸下增加病毒傳染機率。爸媽從現在開始，應盡量少帶孩子去人潮擁擠的公共場所，就算必須要出門，也要幫孩子戴上口罩，讓他們了解飛沫傳染可能隱藏的危機。值得注意的是，雖然口罩產量供不應求，但也有不少醫生提出「勤洗手的重要性不小於戴口罩」，再次提醒國人這個最簡單、有效的預防方法。

腸病毒,洗手,細菌,疾病,幼兒保健,衛生,防疫,幼兒,衛教（圖／記者張一中攝）

▲帶孩子洗手，別忘了提醒他們洗手的正確5步驟、進階7眉角以及1原則。（圖／資料照／記者張一中攝）

近來許多家長在用餐前、外出回家時，都會帶著孩子認真洗手，以正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，以及注意眉角進階版「內外夾弓大力腕」，配合起泡後「至少洗20秒」的原則，從手心、手背洗到指縫、虎口、指尖、指節，不放過任何一處可能隱匿細菌的地方，最後再把手擦乾。但就像長時間戴口罩，可能會讓皮膚悶壞、起紅疹，一整天頻繁洗手，若是使用含化學物質、防腐劑和香料等添加的洗手乳、肥皂，就容易讓具有過敏體質的大人孩童，增加紅癢、刺激、傷手的風險，在這個緊要關頭，家長也同步注意洗手產品的原料成分。

透出樸實青草香並以溫和洗淨力、天然植萃力深植人心的「阿原」，即使成立十多年，仍是以強調天然防護的經典清潔洗護品項，備受老顧客、網友推薦。「阿原」的初衷是以天然青草植物萃取，取代當時市售常見的化學物質與香料。「阿原」表示，「成分溫和的肥皂接觸皮膚更為親膚不刺激，聞起來也舒心潔淨，洗劑流往大地海洋亦不造成污染。」過去，講求天然的洗淨商品，吸引不少同樣追求自然、在乎土地的消費族群，但隨著流感、武漢肺炎的疫情升高，近日在各門市也出現不少新面孔，新舊顧客都希望在此時，不僅要幫全家人做好防護，選擇天然植萃的品項也能讓孩子使用時更舒適放心。

▲▼阿原肥皂防疫議題。（圖／記者黃克翔攝）

▲接二連三的流感、武漢肺炎，讓家長格外重視洗手防護，台灣手工皂知名品牌「阿原」也以溫和、在地植萃的特性，再次掀起熱賣。

在居家防護上，防疫專家建議以「肥皂洗手」為防護重點，讓病毒和髒污隨著肥皂一起被清水沖刷帶走，還給雙手清爽潔淨。「阿原」旗下多款明星肥皂商品皆以植物的根莖葉花果仁入皂，生命力強的艾草是創辦人阿原的首推，並以陽明山國家公園內「阿原農場」的青草植物萃取，清潔雙手的同時，獨特香氣可淨化身心，為防疫日常鎮靜舒心。魚腥草皂能提供深層清潔，幫久悶的肌膚恢復活力。左手香皂是取草本植物左手香入皂，能幫近來增加不少清潔次數的皮膚維持平衡狀態。尤加利皂格外明顯的香氣則能振奮人心，緩解因近日壓力引起的緊繃不適。品項選擇多元，且都能以清新自然的青草香與洗淨力，在這個時刻療癒身心。

然而，溫和的手工青草皂畢竟難以隨身攜帶，外出若沒有潔淨清水可洗手，那就交給「酒精乾洗手」無誤。「阿原」旗下的「艾草洗手水」，植萃成分同樣源自阿原農場，含有75％蔗糖酒精的洗手水中，也額外添加精油、甘油，保護肌膚使用後免於乾澀。性質溫和的洗手水以小罐裝瓶，隨意放進包包就能輕鬆出門，在接觸公共設施後，都能幫自己和孩子隨時隨地做好基本防護與清潔，孩子開學後，還可針對課桌椅、文具以及他們常接觸的公共場域噴好噴滿，讓無法時時跟在孩子身邊的爸媽也能安心。

▲▼阿原肥皂防疫議題。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼阿原肥皂防疫議題。（圖／記者黃克翔攝）

▲小瓶裝的「艾草洗手水」可以輕鬆放進包包，出門在外無時無刻都能噴在手心、手背搓揉潔淨，淡淡草本香聞起來也相當放鬆療癒。

以草本為主的「阿原」，不只為使用者帶來溫和潔淨，對於碰到天冷乾燥就特別乾燥的肌膚也格外上心，同樣注入天然植萃成分的艾草、月桃、苦橙葉、玫瑰、茉莉護手霜，以及艾草、月桃、苦瓜身體乳，更有針對小寶寶使用的艾草修護霜，為全身肌膚都帶來滋潤的呵護。

不論是需要繃緊神經的防疫時刻，或是揮別病毒蔓延的未來，洗手、潔淨產品其實都只是輔助品，最重要的還是養成勤洗手、愛潔淨的好習慣，才能真正和病毒保持安全距離。

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