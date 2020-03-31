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口罩2週買9片！他好奇「為何不湊10片」　網揭關鍵一算秒懂

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▲▼口罩示意圖。（圖／記者紀佳妘攝）

▲成人口罩將從7日3片增至14日9片。（圖／記者紀佳妘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎爆發至今，我國口罩日產量從188萬片，到現在已經突破了1200萬片。衛福部昨（30日）也宣布，自4月9日起，民眾每14天可以購買口罩「成人9片、兒童10片」，且不再限制單雙號。不過有網友對此在爆系社團和PTT發問，為何大人口罩是9片而非整數10片？對此，也有熱心人士精算解答。

有網友分別在「爆廢公社」及PTT上發問，表示改成2週買1次的政策很不錯，對上班族來說也算夠用，但為何政府不湊整數賣10片，「10片就100分了」、「9片45元一堆零錢，可以建議10片50元？」

請繼續往下閱讀...

▲▼重傳ＬＯＧＯ。1元、1元硬幣、1元銅板、零錢、硬幣、銅板、1塊錢。（示意圖／記者莊智勝攝）

▲有網友認為，10片50元也比較不需要找零。（示意圖／記者莊智勝攝）

對此眾人認為，訂定出這個數字，當然是和產量有關。還有人精算表示，以日產1300萬片來看，2週一共可以生產1億8200萬片，假設全台有2000萬人在購買口罩，2週就需要1億8千萬片。若每人一旦多買1片，能夠購買的總人數恐怕就會減少許多。

但大多數的民眾對於這樣的進步，已經感到很驕傲，「超級感動，真的是一步一步調整」、「推防疫團隊」、「感謝國家隊！太強了」、「終於！兩週買一次比較方便啊」。

事實上，立委高嘉瑜在27日就曾質詢行政院長蘇貞昌，口罩的日產量已經衝破1000萬片，為何民眾仍只能7天購買3片？對此蘇貞昌回應，口罩畢竟不是一日就產出2300萬片，1200萬的日產量也是好不容易才達到的，且部份口罩還需分配給醫護人員、計程車司機、警察特勤人員及救護消防人員等第一線防護人員。

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