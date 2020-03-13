錢包準備好！買黑人牙膏就送BT21馬克杯　限量組合「200元有找」超欠收

▲黑人牙膏＆BT21聯手出擊！指定款項通通帶回家！（影／ETtoday）

▲人氣居高不下的「宇宙明星」BT21又來了，這次要與黑人牙膏一起推出超值優惠組！（圖／翻攝自ETtoday影片，下同）

消費中心／綜合報導

萌翻天的「宇宙明星」BT21又來了！這次他們即將佔領的地方，竟然鎖定居家浴室？原來，韓國超夯卡通角色BT21與台灣國民品牌「黑人牙膏」首次攜手合作就帶著強勁氣勢，催生出CP值破表的組合。現在買黑人牙膏就能帶回一款BT21馬克杯，到底有多好康？現在就跟著ETtoday最新出爐的影片一起開箱！

一口好牙，是展現自信的關鍵！台灣市場領導品牌黑人牙膏因此請來人見人愛的BT21助陣，要幫大人小孩早晚維持口腔健康。由8位角色組成的BT21，這次更為了黑人牙膏「小分隊出擊」，以「兩兩一組」的小隊模式躍上馬克杯。以白底為設計的馬克杯，正好凸顯角色亮麗的色彩和逗趣的表情動作，擺在浴室、洗臉台瞬間點亮整個空間；加上整體大小適中好掌握，拿來當漱口杯、配合黑人牙膏使用，讓大人小孩都能用清新心情迎接每一天。至於粉絲最關切的價格問題，現在報給大家知，購買黑人超氟系列牙膏3條+BT21限量馬克杯的促銷組合套裝，只要199元就可以帶回家，超佛價格讓網友直呼「超欠收」。

▲小孩才做選擇，大人全都要！CP值破表的牙膏指定組合，讓粉絲紛紛許願「全部包回家」。

有趣的是，BT21在杯子上兩兩一組的小分隊組合，也讓粉絲們議論紛紛，喔某～難不成現實中的BTS防彈少年團，未來也有機會分頭以小隊進擊嗎？熟悉BT21角色設定的粉絲，看到這次的設計更是腦補到笑，原來粉紅兔Cooky和餅乾Shooky只要一見面就打鬧，但2人的感情其實非常好，「平常見面森氣氣，分組的時候身體卻很誠實嘛～」、「這不是很開心的2人1組了嗎！」粉絲透露出這些不為人知的設定，意外笑翻網友。

▲2人1組的設定，抖出只有粉絲才知道的幕後設定！

然而，搶買超值牙膏組，不光只是為了把可愛的BT21帶回家，更重要的是，每日早晚、吃完東西的口腔保健，一定要請黑人牙膏幫全家大小的牙齒顧好好。陪伴台灣人70多年的黑人牙膏，近年雖然隨著市場需求，也相繼推出護齦、亮白等系列，但許多爸媽還是離不開最經典的黃色「超氟配方」。黑人超氟強化琺瑯質牙膏以最基本的氟化物保護牙齒根本，再以涼爽的薄荷精華成分，為口腔帶來煥然一新的潔淨感，只要follow牙醫的提點認真刷，簡單就能擁有清新自信的好口氣。

▲現在把牙膏和可愛漱口杯準備好，讓家裡那個不愛刷牙的小孩或懶得刷乾淨的大人，每天早晚準時乖乖進浴室，向黑人牙膏與BT21開心報到。

精打細算的大人總愛在促銷檔期選購家用品，趁著一波限量超值優惠，而且有用又有拿，心情的爽度更加高漲。但亙古不變的定律就是「限量是殘酷的」，不論BT21或BTS，粉絲的力量都不可小覷，更何況連韓國人來台都把黑人牙膏當做必Buy好物＋伴手，當發現這款台灣上市的超萌特惠組合，不知道要搶成什麼樣子了。

好在如今「黑人牙膏＋BT21馬克杯」已經在全聯、家樂福上架了，現在手刀衝到附近店家，說不定還有機會一次收齊整套，其他各大通路聽到粉絲的心聲，也將陸續開賣。200元有找的價格，不只能把每日都會用到的牙膏一次補貨3條、帶走BT21馬克杯一款，還能帶起全家大小被療癒的心情。

▲BT21的粉絲動起來！想一次收齊、不留遺憾，現在就手刀衝向全聯、家樂福。