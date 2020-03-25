10月幼兒被重壓19分鐘斷魂　保母認過失致死喊：沒人教我怎麼哄小孩睡覺

記者劉昌松／台北報導

內湖「我們的」托嬰中心廖姓保母去年為了哄10月大幼兒午睡，用身體重壓19分鐘導致幼兒窒息而死，廖女今天到士林地方法院出庭，坦承犯下業務過失致死罪，傷心的母親則是當庭聲淚俱下痛訴保母涉嫌殺人罪，「我的孩子想要活命！」

▲廖姓保母坦承為了哄孩子睡覺過失傷害孩子致死，稱是因為「還要哄其他孩子睡」。（圖／記者劉昌松攝）

廖姓保母被控在2019年4月間，為了哄被害被害幼兒睡覺，用身體重壓、雙手環抱幼兒，導致幼兒遭悶壓而呼吸困難最後窒息，廖女25出庭時坦承犯行，並否認故意傷害孩子，「我哄他1個睡覺之外，還要去哄其他(小孩)，還有很多事要做」。

►越掙扎她鎖越緊！10月幼兒被保母重壓19分鐘慘死 母心痛：悶壓凌遲是殺人罪

▲10個月大的幼兒被保母用身體活活重壓窒息而死。（圖／資料照）

廖女另外在庭外表示，沒人教她怎麼哄小孩睡覺，都是看著資深的老師學的，「我1個月也才領2萬多(元)，事發1年，我工作都沒了，看到新聞報導會崩潰、想跳樓。」

幼兒的母親則是當庭痛訴「如果有很仔細看監視畫面，我的小孩多次不斷掙扎，全身都在動，拉扯床墊，持續19分鐘」，母親說到激動落淚：「我的孩子想要活命」。

▲幼兒父母出庭控訴保母殺人，「我的孩子想要活命」 。（圖／記者劉昌松攝）

傷心的母親進一步指控，「我們的」在台北14間分所，經社會局調閱監視畫面，有6間違反《兒少法》、14人被裁罰，顯然不是單一個案，但現在「我們的」已陸續改名經營，希望檢察官能繼續追究黃姓負責人夫妻的責任。

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