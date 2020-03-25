越掙扎她鎖越緊！10月幼兒被保母重壓19分鐘慘死　母心痛：悶壓凌遲是殺人罪

記者劉昌松／台北報導

士林地方法院今天首度開庭審理，內湖「我們的」托嬰中心廖姓保母為了哄睡10月大的幼兒，重壓幼兒致死案，幼兒父母出庭前痛斥，兒子被保母悶壓19分鐘，「越掙扎她鎖越緊」，「悶壓到窒息的凌遲過程，不叫過失，是殺人」，希望檢察官繼續追究托嬰中心負責人的責任，並堅定表示不會和解。

►10月幼兒被重壓19分鐘斷魂 保母認過失致死喊：沒人教我怎麼哄小孩睡覺

▲內湖托嬰保母重壓10月大幼兒致死案，父母出庭斥「這是殺人 ！」（圖／記者劉昌松攝）

檢方起訴廖姓保母2019年4月間，為了哄被害幼兒睡覺，用身體重壓幼兒，並以雙手環抱幼兒頭部，導致幼兒遭悶壓而呼吸困難最後窒息，1小時後，其他職員進教室發現情況有異，幼兒才被緊急送醫，但仍宣告不治。廖女因與幼兒和幼兒父母無冤仇，被起訴業務過失致死罪嫌。

▲廖姓保母用身體重壓、環抱幼兒19分鐘窒息而死。（圖／資料照）

幼兒的父母對檢方認定十分不滿，幼兒母親哽咽表示，「如果有很仔細看19分鐘影片，我的小孩多次不斷掙扎，全身都在動，拉扯床墊，持續19分鐘，被他9倍多體重的人壓著，如果每1分每1秒都慢慢看，這是把人悶壓到窒息死亡，凌遲的過程，不叫過失。」

▲119到場時幼兒已經失去生命跡象。（圖／資料照）

幼兒父親則說：「這根本不是業務過失，這根本是殺人，你可以試想，被重你9倍的人壓了19分鐘的感覺嗎？我沒辦法想像」，兒童權益促進會理事長王薇君也到場聲援表示，「我們的司法必須站在無助孩子視角，哪一個人不知道孩子重壓會斷氣，尤其她是專業保母，蓄意這樣加害孩子，叫做傷害致死，沒有人能夠接受。」

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