新北高齡長期照顧處揭牌　侯友宜盼讓長者在地安養

▲因應超高齡社會，新北高齡長期照顧處正式揭牌。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市65歲以上人口高達80萬，為數全國最多。因應超高齡社會的照顧需求，今（2日）「高齡長期照顧處」揭牌，市長侯友宜表示，高齡長期照顧處整合市府長照資源，提供一站式服務，打造高齡友善城市。

侯友宜表示，新北市總人口數約404萬人，65歲以上長者高達80萬人，高齡人口增長速度非常快。新北市率六都之先，成立高齡長期照顧處，整合衛生局、社會局等跨局處資源，強調單一窗口、一站式服務，提供更便利、更周全的長照服務。

侯友宜指出，市府自2019年起積極擴大社區據點與提升長照資源，包括全國首創成立25處「有fu長照站」，鼓勵長輩走出家門、活得健康；同時也廣布5,500處失智守護站、120家日間照顧中心，今年持續朝日間照顧中心達130家的目標邁進，盼讓長者都能在地安養、在地樂活。

此外，侯友宜也感謝各協會及公私立機構長年來與市府合作，協力將資源轉化為新北市的醫療及照顧服務量能。市府未來也將加速推動「銀新未來城」及板橋醫療園區BOT案，照顧區域長照與醫療需求。

衛生局補充說明，「高齡長期照顧處」統籌長照政策、服務體系、資源整合與品質監督，作為民眾需求評估與連結資源的單一窗口，提供明確且便利的服務。此外，市府今年將加速推動「銀新未來城」招商作業，「銀新未來城」為新北市「醫、動、養」政策的重要基地，規劃500戶只租不售、附服務的友善住宅，設置可服務120位長輩的日間照顧中心、並規劃200床的住宿式長照機構，另結合診所、運動與托育等設施，建構「青銀共融、安居新北」的生活環境。

