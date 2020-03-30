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清大第二屆將星計畫放榜　資通電軍第一志願「木蘭從軍過半」

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▲清大第二屆將星計畫放榜　資通電軍第一志願「木蘭從軍過半」。（圖／清大提供）

▲錄取清華將星計畫的花蓮女中學生莊庭羽是運動好手，平時喜愛衝浪。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為國軍舉才的清華大學第二屆「將星計畫」上周放榜，共錄取10名雄女、雄中等頂尖高中畢業生。10名上榜生中，更有爸爸及爺爺都是軍人，或是父母親皆是軍職的軍人世家，錄取者不僅學測成績優異，體能表現也高於水準，包括高中的足球社長、籃球社副社長，他們在面試時展現從軍的決心及使命感，並通過領導、決策及應變測試，才能在眾多競爭者中脫穎而出。　

▲清大第二屆將星計畫放榜　資通電軍第一志願「木蘭從軍過半」。（圖／清大提供）

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▲清華招生策略中心主任王潔(右)與將星計畫總導師鍾堅討論將星計畫選才標準。

將星計畫全名「清華學院學士班（將星計畫）」，是清華大學與國防部合辦的單獨招生，每年錄取10名，包括陸、海、空軍各2名，及資通電軍4名。報名的成績門檻是學測任4科總和52級分，2020年有幾位錄取生更達57級分，除此之外，報考者還須提出體檢報告，完成智力測驗、國防測驗、體適能檢測，並通過清華大學評審委員面試，可謂過五關斬六將。

將星計畫2019年首招即造成轟動，2020年報名人數更比去年多了3倍，值得一提的是，10名錄取生中，女性就占了6位，使得原來至少要錄取1位女性的保障名額條款根本用不上。將星生進入清華後，大一不分系，大二再依其興趣分流到電機、資工、材料、經濟、人社、教育等系。在清華求學的4年期間學雜費全免，還可領每月1萬2千元生活費及每學期5千元的書籍費，畢業後以少尉任官，起薪近5萬元。且所有將星生不論軍種，未來只要通過體檢，都可接受飛行官訓練，駕機飛上雲霄。

上榜的嘉義市輔仁中學高三生許耿豪是新住民第二代，同時也是個軍艦迷，從小生長在阿里山偏鄉，但始終嚮往海洋的遼闊。因為小時候親戚送他一個1：700的軍艦模型，令他從此對軍艦產生濃厚興趣，經常利用課餘時間組裝模型。他希望未來入學後，可以多選修工程方面的課程，更期許自己未來登艦、熟悉船艦操作後，還能參與軍艦的設計改良，加入「國艦國造」的行列。

▲清大第二屆將星計畫放榜　資通電軍第一志願「木蘭從軍過半」。（圖／清大提供）

▲輔仁中學學生許耿豪在國防課程體驗射擊。

清華大學招生策略中心主任王潔表示，本次競爭十分激烈，其中以資通電軍為最多考生的第一志願者，她分析，清華電機、資工研究成果亮眼，應是吸引許多高中生報考資通電軍的主因，軍隊重視團隊作戰與合作協調，審查委員也特別看重報考者的團隊合作及社團參與經歷，並在面試時以一些情境題來考驗學生的決策及應變能力等，希望發掘並培養具領導、溝通能力的未來將領。

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