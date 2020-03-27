LINE群傳「科技園區有確診停班14天…」　女網友沒緩刑…下場慘了

▲謝姓網友在LINE發布不實消息遭檢察官聲請簡易判決。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署針對日前網路流傳「台元科技園區因有人確診，致整棟所有公司都停班14天進行隔離觀察」之不實訊息，經檢察官王遠志指揮新竹縣調站蒐證完備後，於27日偵結，並聲請簡易判決處刑。

謝姓網友於3月17日，在LINE群「大雕胡娛樂組」，未經查證、詢問或確認，亦無相當理由認為資訊為真實之情況下，即發表「竹北台元科技園區有人確診，整棟所有公司都停班14天隔離觀察，我朋友公司就在那裡。請大家外出留意～」等文字。

新竹地檢署專責檢察官王遠志於本週接獲初步查證報告，指揮新竹縣調站向台元科技園區管理服務中心及園區內公司進行查證，並無整棟所有公司停班之情事後，傳喚謝姓網友到庭，要求於貼文下刊登澄清文，並考量其行為影響民眾對武漢肺炎流行疫情訊息之正確性、衛生福利部對疫情控管及台元科技園區內之多數公司之情節，認應聲請簡易判決處刑。

地檢署呼籲，現今透過中央疫情指揮中心之官方網站，可迅速查證資訊之正確性，請民眾切勿一收到訊息，即不經查證，任意轉傳、分享，造成以訛傳訛，甚至觸犯刑罰，因嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，對散播不

實訊息之行為，最高可處三年以下有期徒刑、拘役或併科 300萬元以下罰金，民眾應切記循正確管道了解疫情資訊（如疾病管制署 LINE 官方帳號「疾管家」等），降低恐慌，若發現有任何散播不實訊息，可向本署或警局舉發，本署持續從速從嚴積極偵辦，以維護公共利益，安定民心。

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