每天醒來面對床、書桌　清大隔離港澳生「難熬」想吃到飽、去動物園





▲清大提供隔離房間給港澳生使用。（圖／清華大學提供）

記者崔至雲／台北報導

冠狀肺炎（COVID-19）疫情肆虐，台灣為避免疫情嚴重，日前宣布暫緩港澳生來台，許多港澳生深怕未來要返台更加困難，趕緊在封關前搶著來台，但一抵達台灣，則得面臨到14天的居家隔離檢疫。有不少檢疫的學生紛紛指出，14天真的很難熬，除了追劇、看書，沒有什麼事情可以做，希望快點熬過隔離的日子。

來自澳門的清華大學資工系大三生黃暉強於9日抵達台灣，正在「隔離檢疫」的他接受《ETtoday新聞雲》電訪。黃暉強坦言，到今天為止已經是隔離的第10天了，隔離的日子「真的很無聊」，每天從床上起來，就是走到書桌上坐下，每天不是看著電腦，就是看著手機，現在花最長的時間就是和同學聊天、追劇、看影片。

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▲清大提供溫度計、口罩、消毒液給學生，方便檢疫中學生自主管理。（圖／清華大學提供）

黃暉強表示，雖然防疫日子真的很無聊，但是校方非常貼心，包括飛機一抵達台灣，出機場就看見學校的接駁車，讓他放心不少，校方在這幾天也相當照顧學生，每天的三餐也都準備不一樣的菜色，讓他不會覺得吃膩，除此之外，校方也會盡可能地滿足學生需求，包括，協助學生換零錢以便洗衣服使用，以及購買衛生紙等。

▲清大提供給防疫包給學生，內有口罩、消毒液、溫度計，還有紓壓小物如安心茶包、壓力球等。（圖／清華大學提供）

面對許多港澳生抵台，清大也提供給防疫包給學生，內有口罩、消毒液、溫度計，還有紓壓小物如安心茶包、壓力球等。黃暉強說，現在都有配合規定每天量測體溫，自己體溫都正常，身體也沒有異樣，倒是家人比較擔心他的三餐和生活問題，但他也有轉述給家人，在學校都很好，請家人放心。

▲▼檢疫宿舍都有獨立出入口，與其他一般生的宿舍完全隔離。（圖／清華大學提供）

問到結束14天的防疫後，最想做什麼？黃暉強毫不猶豫地說「吃到爆」，雖然學校準備的食物都很好吃，但「自己比較大隻，感覺這幾天都沒有吃飽」，另外，這次返台原本就想去新竹動物園玩，但因疫情在隔離就沒辦法去，他表示，現在特別想去新竹動物園，滿足他這幾天關在房間裡想動一動的需求。



▲清大送港澳隔離生多肉植物小盆栽。（圖／清華大學提供）