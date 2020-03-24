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快訊／清大有確診密切接觸者26人即起居家隔離　20門課改線上教學

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▲清大。（圖／新竹市政府提供）

▲清大。（圖／新竹市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎肆虐，清華大學校長賀陳弘今（24日）早發信給全校教職員生，信中指出，該校今日獲新竹市衛生局通知，有26名學生及教授與確診案例有密切接觸，應依疫政單位規定返家進行居家隔離。

▲▼20門清大課程因有確診病例的密切接觸者(已經居家隔離)，學校為提高防疫安全，依疫政單位規定，以下課程將通知老師改以線上教學(同步或非同步)至3/31止。。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

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▲20門清大課程因有確診病例的密切接觸者，學校為提高防疫安全，依疫政單位規定，以下課程將通知老師改以線上教學至3/31止。（圖／翻攝交大學生聯合會臉書）

賀陳弘校長給全校教職員生的一封信 （109.3.24）

清華園的師生及同仁大家好：

疫情的挑戰日益嚴峻，本校自農曆年起陸續已採取了量測體溫等全面的防疫措施。但本校今獲新竹市衛生局通知，有26名同學及教授與確診案例有密切接觸，應依疫政單位規定返家進行居家隔離，期盼他們平安健康地度過檢疫期。

這26位同學及教授在本校修習及教授的課程共20門，修課人數共900多人，已一一用簡訊及電郵通知，請他們依疫政單位規定從即日起至3月31日自主健康管理，儘量避免出入公共場所，如必要出門時應戴口罩，每日早晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史。這20門課也從即日起至3月31日改為遠距上課。

在這個嚴峻的時刻，請大家一定要更提高警覺，勤洗手、做好個人健康管理，配合各項教學與生活的防疫措施，包括全校電子打卡管制系統，以及部分行政 單位異地辦公等防疫作為。愈在動盪不安的時刻，校園愈要發揮善意及同理心，互相勉勵幫助，讓清華園內的研究與教學，即使在困頓中也儘可能不中斷。

校長賀陳弘

20門課如下：

10820BMES432200全球暖化與環境衝擊
10820COM 502000書報討論
10820COM 518000通訊之數學方法
10820COM 523200檢測與估計理論
10820CS 550000計算機圖學
10820ECON100204經濟學原理二
10820EE 563000數位訊號處理
10820EE 592000書報討論
10820EE 664100數位聲訊分析與合成
10820FL 100600西洋文學概論二
10820FL 101900應用語言學
10820FL 102001英文二
10820FL 103600文學作品讀法二
10820FL 104202英語聽講二
10820FL 344500從《哈利波特》學英文
10820GEC 140403全球政治經濟學
10820ISS 507300文件探勘
10820PE 206050網球初學
10820ZY 100034服務學習--校園國際交換生服務計畫
10820EECS303003機率

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