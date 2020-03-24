新增1例境外移入感染本土！清大男學生「發燒4天」確診　20課改線上教學

▲清大宣布防疫升級！3/23起100人以上大班課程改採遠距教學。（圖／資料照）



記者洪巧藍、許力方／台北報導

中央流行疫情指揮中心24日下午指出，國內暴增20起確診病例均是境外移入，繼成大、文藻後，清華大學證實校內有師生與確診個案密切接觸，宣布20門課改線上教學。指揮中心晚間緊急宣布，新增一例境外移入引起本土個案確診，就是清大法籍研究生，因曾讓來台北觀光的法籍病例（案84）至自家住了4晚，當時被列為接觸者，於今日確診。

指揮中心24日晚間公布國內新增一例新冠肺炎境外移入引起本土個案，為北部30多歲法國籍男性（案216），他原被列為案84的密切接觸者，居家隔離期間，於3月20日出現發燒、咳嗽等症狀，經安排就醫及採檢通報，於24日確診，收治於負壓隔離病房。

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指揮中心表示，經疫調發現，案84曾於來台期間借住本案友人家，本案與案84於該期間曾有接觸，目前掌握本案相關接觸者共29人，將持續追蹤。案84為3月12日入境，16日發燒，18日確診的境外移入個案。

指揮中心指出，23日新增確診20病例，均是境外移入，為7男13女，個案發病前分別有英國、愛爾蘭、義大利、土耳其、印尼、西班牙、法國、美國、泰國、德國、保加利亞、比利時等國活動史。國內累計已達216例，分別為178例境外移入及38例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

清大校長賀陳弘24日早上發信給全校教職員生，因接獲新竹市衛生局通知，有26名學生及教授與確診案例有密切接觸，應依疫政單位規定返家進行居家隔離，而26位師生在校內修習及教授的課程共20 門，修課人數共900多人，已一一用簡訊及電郵通知，依規定從即日起至3月31日自主健康管理。

20門課如下：

10820BMES432200全球暖化與環境衝擊

10820COM 502000書報討論

10820COM 518000通訊之數學方法

10820COM 523200檢測與估計理論

10820CS 550000計算機圖學

10820ECON100204經濟學原理二

10820EE 563000數位訊號處理

10820EE 592000書報討論

10820EE 664100數位聲訊分析與合成

10820FL 100600西洋文學概論二

10820FL 101900應用語言學

10820FL 102001英文二

10820FL 103600文學作品讀法二

10820FL 104202英語聽講二

10820FL 344500從《哈利波特》學英文

10820GEC 140403全球政治經濟學

10820ISS 507300文件探勘

10820PE 206050網球初學

10820ZY 100034服務學習--校園國際交換生服務計畫

10820EECS303003機率