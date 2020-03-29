王文燮車禍驟逝　國防部慰問家屬：已派員協處後續治喪

▲台灣退役將領、中華民族抗日戰爭紀念協會榮譽副理事長王文燮。（圖／記者陳政錄攝）



記者陶本和／台北報導

前國防部副部長王文燮29日清晨6時許，疑因自撞車禍不幸身亡，享壽87歲。對此，國防部發言人史順文稍早表示，已向家屬表達沈痛哀悼，也第一時間派員協處，會協助處理後續治喪事宜。

由於王文燮過去除擔任國防部副部長，他也是現任國民黨中央評議委員會主席團主席。國民黨下午透過聲明稿回應，「針對王文燮上將今日意外驟逝，中國國民黨表示沉痛哀悼之意，並對家屬至上深切的慰問。本黨也將配合家屬，全力協助王上將身後事宜。王文燮上將為中國國民黨籍，曾任黃復興黨部主任委員。現任中國國民黨中央評議委員會主席團主席。」

國防部發言人史順文稍早也表示，對此已表達沈痛哀悼，除了慰問家屬，第一時間也已派員協處，並將協助處理後續治喪事宜。

王文燮（1932年9月－2020年3月29日），中華民國陸軍二級上將退役，生於山東省日照縣，現居新北市新店區，曾任陸軍八軍團司令、聯勤總司令、國防部副部長。歷經白色恐怖時期，是澎湖七一三事件受害者之一。此外，他為中國國民黨籍，曾任黃復興黨部主任委員。現任中國國民黨中央評議委員會主席團主席、臺灣山東旅台同鄉聯誼總會長、中華戰略學會理事長。

▼新北環快自小客失控，高速自撞分流護欄，前國防部副部長王文燮不治。（圖／記者陳雕文翻攝）



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