美國軍機再現蹤！EP-3E電偵機連2日接近我南部海域

▲美國空軍EP-3E電子偵察機。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，共軍機艦仍不時擾台，今年以來已派出4次共機擾台，不僅曾越過中線挑釁，日前更是使出夜航擾台模式，增加台灣戰備壓力。觀察軍事飛行器航機的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）26日揭露，美軍一架EP-3E電偵機今天再度現蹤台灣西南部海域，這也是美軍同型機連2日接近我國南部外圍空域。

中國大陸今年已分別於2月9日、10日、28日及3月16日，針對台灣海峽、東部外海及西南方防空識別區，進行軍機與軍艦的騷擾，其中2月9日、10日在24小時內兩度擾台，期間一次還曾一度踰越台灣海峽中線，3月16日晚間更首度派遣軍機擾台。

根據飛機守望（Aircraft Spots）25日指出，一架隸屬美國海軍的EP-3E電子偵察機在台灣西南海域、南中國海附近飛行，期間沿著我國外圍空域飛行，更一度在高雄外海附近繞行多次。

飛機守望26日再顯示，一架EP-3E電偵機上午再度現蹤台灣南部海域、南中國海附近飛行，這也是美軍同型機連2日接近我國南部外圍空域。國防部發言人史順文表示，有關台海周邊海空域國軍都有掌握，籲請民眾放心。

此外，國防部26日上午也發布新聞稿，美軍一艘作戰艦25日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛。國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。

美國太平洋艦隊26日凌晨也在臉書釋出照片， 表示「伯克級」驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）已通過台灣海峽執行任務 。

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