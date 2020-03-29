「台美軍艦罕見同框」！　美神盾艦通過台海照曝光

▲照片中後方的海平線上出現2艘船，推測右邊紅圈處是我國海軍成功級巡防艦或派里級艦。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

記者曾羿翔／綜合報導



美軍驅逐艦「麥坎貝爾號」25日通過台灣海峽，美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）更透過臉書PO出艦艇航行時操演直升機起降的照片。據了解，有眼尖的軍事迷發現，照片中後方遠處的海平線上出現了2艘船，推測其中一艘是我國海軍成功級巡防艦或派里級艦，台美軍艦罕見同框。

綜合媒體報導，「伯克級」飛彈驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell，DDG 85）是一艘神盾艦，25日當天從我國西南海域，由南向北通過台灣海峽。美軍太平洋艦隊臉書PO出的照片還敘述，麥坎貝爾號通過台灣海峽，一架MH-60海鷹從甲板起飛。

照片底下還有台網友留言表示，「Welcome to Taiwan.」有眼尖軍事迷就發現，照片背景後方海平線上出現了2艘微小且較模糊的艦艇縮影，推測其中一艘應是我海軍國造的成功級巡防艦或是近年採購的派里級艦。

國防部26日也證實，美國一艘戰艦25日通過台灣海峽，執行一般的航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀請國人放心。