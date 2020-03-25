國防部：共軍地面部隊暫停大型演訓　核子動力潛艦照常出海

▲國安局長邱國正等情報首長列席備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎持續延燒，民進黨立委王定宇25日於立法院質詢時詢問，共軍於疫情期間是否有特別安靜或採取動作。對此，國防部電展室主任郭先琛表示，就國防部的觀察來看，近兩個月共軍海、空軍部隊沒差異，但地面部隊大型演訓暫停。

國安局長邱國正25日率領相關情報機關首長赴立法院外交及國防委員會，提出國家情報工作暨國家安全局業務報告，並備質詢。

王定宇質詢時問，中國大陸正值武漢肺炎疫情期間，共軍較以往同期是否特別安靜，或採取特別動作。

郭先琛表示，近兩個月期間共軍海、空軍部隊沒有差異，但地面部隊大型演訓暫停，小部隊訓練則依然維持。

王定宇再問，共軍核子動力潛艦有無因疫情影響暫停出港，郭先琛則回應「沒有」，不過目前國軍所掌握的消息，與中國大陸自行公布的軍情動態差不多，沒有額外的消息。

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