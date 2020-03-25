　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防部：共軍地面部隊暫停大型演訓　核子動力潛艦照常出海

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國安局長邱國正、海巡署署長陳國恩等八大情資首長列席備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國安局長邱國正等情報首長列席備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎持續延燒，民進黨立委王定宇25日於立法院質詢時詢問，共軍於疫情期間是否有特別安靜或採取動作。對此，國防部電展室主任郭先琛表示，就國防部的觀察來看，近兩個月共軍海、空軍部隊沒差異，但地面部隊大型演訓暫停。

國安局長邱國正25日率領相關情報機關首長赴立法院外交及國防委員會，提出國家情報工作暨國家安全局業務報告，並備質詢。

王定宇質詢時問，中國大陸正值武漢肺炎疫情期間，共軍較以往同期是否特別安靜，或採取特別動作。

郭先琛表示，近兩個月期間共軍海、空軍部隊沒有差異，但地面部隊大型演訓暫停，小部隊訓練則依然維持。

王定宇再問，共軍核子動力潛艦有無因疫情影響暫停出港，郭先琛則回應「沒有」，不過目前國軍所掌握的消息，與中國大陸自行公布的軍情動態差不多，沒有額外的消息。

其他人也看了這些...

新冠肺炎新增19例！　陳時中：7名是機場攔截、10名居家檢疫者
全是海外歸國！3名10多歲個案念書3個月返台　居家檢疫時發病確診
武漢若解封？政院：不會取消註記、包機返台模式不變

更多熱門新聞...

陳冊網咖打怪重罰100萬原因曝光　黃珊珊籲中央入境管制應做好「這件事」
「疫情紛擾下必須找出口點」　邱國正坦言：對岸有可能中止ECFA
口罩預購第二輪「15秒完成」！政院官員曝「3重點」拚更順更快

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
劉真奠儀爆給4歲女兒當學費　吳宗憲「有阿伯在啊」曝辛龍經濟現
又1空姐確診新冠肺炎！航空業累積2機師2空服員中鏢
「買個午餐是在哭？」高中留學生返台花蓮趴趴走　高調吃蚵仔煎下
花35元買茶中千萬！小七開出4張統一發票特別獎　快看是不是你
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「新冠肺炎快篩有望3個月內量產」　陳建仁：抗病毒藥物最快半年內問世

柯文哲推科技防疫　用大數據建圖像化疫情預警地圖

陳學聖：躲在「陳時中們」後面的大人　才是真正的指揮官

新北動員整備以防「一小時後封城」　侯友宜：中央一下令立刻啟動

TVBS副董丁廣鋐「放鴿子」　NCC：下周再不來將逕行審議

民眾黨籲「蘇貞昌親自指揮防疫」　提升疫情指揮層級「讓陳時中喘口氣」

韓國瑜可望參選桃園市長？　王浩宇分析：靠鐵票100％當選

還貸繳稅可延後、水電瓦斯有折扣...蘇貞昌：紓困振興藥方會一帖接一帖！

疫情重創中小企業　游錫堃：未來一定會有相對應振興方案

國防部：共軍地面部隊暫停大型演訓　核子動力潛艦照常出海

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

「新冠肺炎快篩有望3個月內量產」　陳建仁：抗病毒藥物最快半年內問世

柯文哲推科技防疫　用大數據建圖像化疫情預警地圖

陳學聖：躲在「陳時中們」後面的大人　才是真正的指揮官

新北動員整備以防「一小時後封城」　侯友宜：中央一下令立刻啟動

TVBS副董丁廣鋐「放鴿子」　NCC：下周再不來將逕行審議

民眾黨籲「蘇貞昌親自指揮防疫」　提升疫情指揮層級「讓陳時中喘口氣」

韓國瑜可望參選桃園市長？　王浩宇分析：靠鐵票100％當選

還貸繳稅可延後、水電瓦斯有折扣...蘇貞昌：紓困振興藥方會一帖接一帖！

疫情重創中小企業　游錫堃：未來一定會有相對應振興方案

國防部：共軍地面部隊暫停大型演訓　核子動力潛艦照常出海

中職二軍／許基宏二軍49轟　曾頌恩超前安兄弟勝統一

合併最後一哩路！日月光與矽品結合案獲陸反壟斷局解除限制

「新冠肺炎快篩有望3個月內量產」　陳建仁：抗病毒藥物最快半年內問世

台股20大權值股大追蹤！從封關日以來股價漲跌表現　一表秒懂

「買個午餐是在哭？」高中留學生返台...花蓮趴趴走高調吃蚵仔煎　下場慘了

南投法院演練防疫應變　持續查察假消息、囤貨確保司法效能

網上「暖心開導」被性侵少女　N號房「淫魔博士」背地裡大傳性虐片

70噸中國物資到貨！匈牙利總理太興奮…下秒「一個動作」周圍全笑了

泰國緊急狀態前夕　6萬移工「出逃擠爆邊界」苦嘆沒錢只能回家

北市「2處免費泡腳池」採實名制、泉源公園泡腳池關至4月底

胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

政治熱門新聞

蔡英文一場府院高層密商　曝台灣全境封鎖關鍵

即／「陳冊」21日就入境失聯近4天　北市府重罰100萬

快訊／政院：弱勢、老人、兒童、身障者「生活補助每人1月領1500元」

檢疫落跑衝網咖　北市府：從重開罰

江啟臣暗指吳斯懷「損及黨形象」　擬祭黨紀註銷不分區立委資格

張上淳兒出國被罵　柯P吐真心話

黃明志高雄觀光MV扯韓冰　韓國瑜回應

快訊／北市社會局員工驚傳發燒　蔡炳坤：二採陰性

陳其邁提醒「口罩實名制2.0」25日8時再預購：下週就可以拿到！

陳柏惟：找港人來台當兵　好處是…比我們年輕

柯文哲告訴辛龍「大概回天乏術」

柯P6項紓困方案！企業可延稅1年

汪小菲S Hotel爆無薪假後變身北市「防疫旅館」

美國確診破4萬淪全球第三慘！蘇益仁揭三大原因

更多熱門

相關新聞

大甲媽遶境延期　鎮瀾宮：盼農曆8月舉辦

大甲媽遶境延期　鎮瀾宮：盼農曆8月舉辦

前新北市長朱立倫25日前往大甲鎮瀾宮參拜還願，祈求媽祖保佑度過疫情難關。大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，希望疫情能夠盡快減緩、消退，好讓今年農曆8月可以順利舉辦遶境進香活動。

疫情集會限制　中職關門打也有200人

疫情集會限制　中職關門打也有200人

路透：英國會將關閉最少4周

路透：英國會將關閉最少4周

愛爾麗捐贈高頂救護車、災情勘查車　霸氣加贈護目鏡、防護衣等抗疫物資

愛爾麗捐贈高頂救護車、災情勘查車　霸氣加贈護目鏡、防護衣等抗疫物資

陸多地推「2.5天假」刺激消費

陸多地推「2.5天假」刺激消費

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎國防部王定宇

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

台灣本土茶葉萃取物將抑制新冠肺炎病毒

無視居檢　夫出門談生意...妻市場買菜

辛龍悲慟首次現身！「憔悴快閃進劉真靈堂」

劉真「旋轉舞姿」靈堂照曝光！

KID單身3年大街調情小許維恩！　經紀人57字認「戀愛ing」

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面