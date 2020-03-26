美軍太平洋艦隊執行任務　「麥坎貝爾號」通過台灣海峽

▲美軍艦麥坎貝爾號經過台灣海峽。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）
記者蔡文鈴／台北報導
新冠肺炎蔓延全球，世界各國政府嚴陣以待。國防部26日表示，美乙艘作戰艦昨（25）日自我國西南海域，由南向北航經臺灣海峽北駛。
國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。
美國太平洋艦隊稍早也在臉書釋出照片， 「伯克級」驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）通過台灣海峽執行任務 。
▲美軍艦麥坎貝爾號經過台灣海峽。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）
記者蔡文鈴／台北報導
新冠肺炎蔓延全球，世界各國政府嚴陣以待。國防部26日表示，美乙艘作戰艦昨（25）日自我國西南海域，由南向北航經臺灣海峽北駛。
國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。
美國太平洋艦隊稍早也在臉書釋出照片， 「伯克級」驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）通過台灣海峽執行任務 。
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