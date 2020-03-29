霹靂戰警呂家偉　榮膺2020年台南市社會優秀青年

▲台南市警保安大隊特殊任務編組警員呂家偉，以卓著亮眼的治安績效，榮膺台南市社會優秀青年殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國青年救國團台南市團務指導委員會，在東區德光里活動中心辦理「2020年台南市社會優秀青年表揚大會」，為台南市各個領域的優秀青年大會師，市警保安大隊特殊任務編組警員呂家偉，今年亦榮膺台南市社會優秀青年殊榮，十分難能可貴。

「治安無疫期、巡邏不打烊」南市特勤霹靂隊員呂家偉，無畏新冠肺炎傳染力，謹記警察局周幼偉局長叮嚀，駕駛巡邏車穿梭南市大街小巷，遇到可疑人、車，就會落實盤查，全力守護台南治安！

呂家偉身為霹靂戰警，想的是警察工作是一份助人、救人的事業，雖然特殊警力的工作大都是具高度危險的攻堅、逮捕要犯及巡邏盤查等工作；惟呂員認為「爾俸爾祿，民膏民脂」，只有盡心盡力執勤，才對得起良心，才不負警察的天職，也才能讓民眾生活更安全、社會更安定。

呂家偉自2017年1月調任保大擔任特殊任務警力以來，認真負責，勇於緝惡，執行巡邏勤務能落實可疑人車盤查，歷來查獲陳嫌持有新興毒品咖啡包100包（總重713.5公克）、黃嫌涉嫌持有三級毒品愷他命1739.88公克等毒品案件共23件，績效卓著；2018年3月間某日凌晨，台南市發生駭人出租套房兇殺命案，兇嫌駕駛死者自小客車逃逸，當時呂員正在巡邏，無懼於危險，立即趕往攔截圍捕，2小時內成功將殺人犯逮捕歸案，讓市民無須生活在擔心害怕之中。

此外，呂員也以特殊任務警力專長，奉派警政署多項教育訓練之授課教官，且警政署攔截圍捕街頭實戰演練、防護型噴霧教育訓練影片、「員警基本值勤觀念」與「盤查人車基本觀念」電化教學影片等，均有呂員參與其中，表現優異亮眼。

呂員獲獎後表示，此次獲獎不僅是他個人的光榮，同時顯示周幼偉局長領導的台南市警察對治安的努力獲大眾肯定。

►75%酒精的乾洗手來啦！