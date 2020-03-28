非防疫口罩價格混亂酒精也缺　台南和順工業區廠商協進會：要如何防疫？

▲台南市和順工業區廠協理事長陳文祥，建請政府協助廠商解決口罩及消毒酒精缺乏的問題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市和順工業區廠協理事長陳文祥，建請中華民國工業區聯合總會反應向工業局反映，非防疫口罩價格混亂，消毒酒精也缺，廠商難以消受這次疫情所需的開銷，且面臨無酒精可買的問題，請政府協助解決。

陳文祥說，產業界所需防塵口罩、活性碳口罩，未被政府列管之廠家釋出口罩的價格搶高賣急後，導致市場價格混亂，廠商負擔加重相當難以消受這次疫情所需的開銷。口罩應視種類分價，以免被疫情嚴峻而哄抬日常價格，目前價格混亂，例如日常用活性碳防塵口罩非醫療用一只要價18元，下單也要等上30天才能交貨，完全以零售價來買進，令廠業界的產線人員，每日所需的防護工作污染的口罩權亦被限制買進，廠商已不知如何面對需求消耗量，政府應該開出產線，專屬給工業區廠商使用，如製造業醫藥口罩、食品藥品製程、防塵（粉塵製程）活性碳（有機溶劑製程）並統一口罩價格（含稅），簡化醫療口罩作業流程，由工業區總會單一窗口處理，接收各位工業區廠協會每月訂單數量、總量可分批分配寄到各廠協會，再由各廠協自行依會員廠商登記分配。

陳文祥說，75％酒精供工業區大量消毒使用之窘境是面臨無酒精可買的問題，建請工業局協調台糖或台酒提撥酒精購買額度，讓每家日常有在使用的量，有訂購的通路。懇請政府救救中小企業，一例一休的制定，已造成政府與勞工、企業三輸的殘局！今年又被疫情衝擊，已造成不可避免現階段即將面臨無薪假，進而企業因訂單腰斬而更有可能發生停工的情況，懇請政府救救與社會齒唇相依的社會企業生態鏈，讓我們在如此嚴峻疫情產業的衝擊之下，亦可有保存未來振興企業造福勞工幸福未來之薄力。

►75%酒精的乾洗手來啦！