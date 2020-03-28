台南補教齊心防疫　國中小新生報到首日校門口淨空All Pass

▲為落實校園零風險，避免補習班近距離行銷增加傳染風險，台南市率全國之先，自3月25日起推動校門口禁發傳單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實校園零風險，避免補習班近距離行銷增加傳染風險，台南市率全國之先，自3月25日起推動校門口禁發傳單，改在教育局網頁提供各補習班招生宣傳e化專區，27日各國中小學新生報到首日，校門口果然比以往安靜。

一大早僅少部分學校有零星業者到場發送文宣，但經校方及員警協助柔性勸離後，均配合立即改善，各校門口均保持淨空，報到順暢。





台南市為避免補教業者於新生報到人潮聚集時刻，到場行銷發傳單形成防疫缺口，黃偉哲市長號召台南市兩大補教團體、校長及家長團體，於26日共同宣示，防疫期間補習班不在校門口發送傳單，27日果然獲得業者的響應。

教育局鄭新輝局長表示，感謝所有補教業者能共體時艱，以防疫零風險、共同守護學童安全的信念，一起和教育局合作推動此項防疫政策，也感謝各校與警察局各分局的協助，透過公私協力與跨局合作，27日驗收271所國中小新生報到結果，全數過關！





教育局表示，為提供各補習班ｅ化招生需求，教育局已建置完成「補教安全宣傳ｅ起來專區」（請至www.tn.edu.tw點選），有意願的補習班可踴躍提出申請。補習班宣傳專區以分區（37區）方式呈現各補習的資訊，包括：機構名稱、招收對象、諮詢電話、網站、文宣下載等欄位，可供業者置放電子文宣、電話諮詢專線、連結補習班網站等訊息，供民眾查詢。相關申請作業及最新消息可詳見該網站。透過ｅ化的安全宣傳方式，可兼顧防疫與宣傳效果，也可發揮群聚效應，吸引家長上網瀏覽，提供家長多元選擇，歡迎有需求家長上網瀏覽！

►75%酒精的乾洗手來啦！