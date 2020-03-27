台南郵局關懷農產品　郵挺黃金蕎麥展示

▲台南郵局在台南成功路郵局儲匯股營業廳，辦理「關懷農產系列活動-郵挺黃金蕎麥」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南郵局27日在台南成功路郵局儲匯股營業廳，辦理「關懷農產系列活動-郵挺黃金蕎麥」活動，邀請台南市農業局農業行銷科科長邱季芳、北區區長李皇興及公園里里長徐富美出席，中華郵政郵政商城也派員參加。

台南郵局局長黃良江表示，際此全民抗疫及農民不安的氛圍中，特別推出台灣黃金蕎麥有限公司得獎產品，支持在地農產品，適時注入郵政正面、溫暖的能量，也充分展示郵局服務社會的企業精神。

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黃良江局長表示，台南郵局為協助農產行銷，支持在地農產品，與台灣黃金蕎麥有限公司合作，自4月1日起至5月29日，民眾可在郵政商城及各地郵局窗口訂購，台南郵局為落實社會公益，每銷售一箱就捐款10元至「財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心」幫助弱勢團體，藉以拋磚引玉。

黃良江局長說，台灣黃金蕎麥有限公司自成立以來，近20年的時間都在傳達「養生無負擔飲食哲學」的概念，主要是想將黃金蕎麥高營養價值透過創新的研發，以蕎麥為主體做成各式食品，如：蕎麥麵、蕎麥醬、蕎麥茶、蕎麥餅~等，廣受消費者喜愛。

黃良江局長說，關懷農產系列活動，主要推出以黃金蕎麥脆粒（榮獲十大嚴選穀物得佳作獎）、（銀髮友善食品入圍獎）得獎商品回饋消費者，推出2款蕎麥養生禮盒、4種熱門商品，關懷農產優惠價-養生蕎麥禮盒A組原價657元，優惠550元；養生蕎麥禮盒B組 原價790元，優惠650元，立即現省100元。

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