　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南郵局關懷農產品　郵挺黃金蕎麥展示

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南郵局在台南成功路郵局儲匯股營業廳，辦理「關懷農產系列活動-郵挺黃金蕎麥」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南郵局在台南成功路郵局儲匯股營業廳，辦理「關懷農產系列活動-郵挺黃金蕎麥」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南郵局27日在台南成功路郵局儲匯股營業廳，辦理「關懷農產系列活動-郵挺黃金蕎麥」活動，邀請台南市農業局農業行銷科科長邱季芳、北區區長李皇興及公園里里長徐富美出席，中華郵政郵政商城也派員參加。

台南郵局局長黃良江表示，際此全民抗疫及農民不安的氛圍中，特別推出台灣黃金蕎麥有限公司得獎產品，支持在地農產品，適時注入郵政正面、溫暖的能量，也充分展示郵局服務社會的企業精神。

請繼續往下閱讀...

▲台南郵局在台南成功路郵局儲匯股營業廳，辦理「關懷農產系列活動-郵挺黃金蕎麥」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃良江局長表示，台南郵局為協助農產行銷，支持在地農產品，與台灣黃金蕎麥有限公司合作，自4月1日起至5月29日，民眾可在郵政商城及各地郵局窗口訂購，台南郵局為落實社會公益，每銷售一箱就捐款10元至「財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心」幫助弱勢團體，藉以拋磚引玉。

黃良江局長說，台灣黃金蕎麥有限公司自成立以來，近20年的時間都在傳達「養生無負擔飲食哲學」的概念，主要是想將黃金蕎麥高營養價值透過創新的研發，以蕎麥為主體做成各式食品，如：蕎麥麵、蕎麥醬、蕎麥茶、蕎麥餅~等，廣受消費者喜愛。

▲台南郵局在台南成功路郵局儲匯股營業廳，辦理「關懷農產系列活動-郵挺黃金蕎麥」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃良江局長說，關懷農產系列活動，主要推出以黃金蕎麥脆粒（榮獲十大嚴選穀物得佳作獎）、（銀髮友善食品入圍獎）得獎商品回饋消費者，推出2款蕎麥養生禮盒、4種熱門商品，關懷農產優惠價-養生蕎麥禮盒A組原價657元，優惠550元；養生蕎麥禮盒B組 原價790元，優惠650元，立即現省100元。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
為劉真祈福遭謾罵　沈嶸低調贈霓霓「6位數」獎學金
快訊／終止三天連漲！美股全線下挫3％　道瓊開盤暴跌800點
快訊／菲船員發燒咳血花蓮港下船！　疾管署回應了
劉真明頭七「突有飛蛾入靈堂」！辛龍待11小時沒離開愛妻
快訊／英國衛生部長也確診！有症狀出現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30秒快篩肺炎！台大醫學院新儀器出爐　無症狀患者也可用

快訊／菲船員發燒咳血花蓮港下船！　疾管署回應了

台南郵局關懷農產品　郵挺黃金蕎麥展示

獨／重度心衰竭唯一口服藥「隆我心錠」驚傳斷貨！　航班問題缺藥到11月

影／桃園企業捐移動式檢查屏風　陳時中肯定企業與醫護人員努力

金山三和國小春分插秧趣　讓學童體驗友善稻米耕作與大自然對話

對流旺盛　南投水里下冰雹、鹿谷3小時降雨量破百毫米

退桌達9成…每月虧損5、600萬　準新娘錯愕！新竹彭園會館熄燈號

快訊／英國情侶嫌檢疫所損台形象　指揮中心宣布不給予補償金

台南1700後無防疫計程車　留學生包車從桃機返鄉檢疫隔離

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

30秒快篩肺炎！台大醫學院新儀器出爐　無症狀患者也可用

快訊／菲船員發燒咳血花蓮港下船！　疾管署回應了

台南郵局關懷農產品　郵挺黃金蕎麥展示

獨／重度心衰竭唯一口服藥「隆我心錠」驚傳斷貨！　航班問題缺藥到11月

影／桃園企業捐移動式檢查屏風　陳時中肯定企業與醫護人員努力

金山三和國小春分插秧趣　讓學童體驗友善稻米耕作與大自然對話

對流旺盛　南投水里下冰雹、鹿谷3小時降雨量破百毫米

退桌達9成…每月虧損5、600萬　準新娘錯愕！新竹彭園會館熄燈號

快訊／英國情侶嫌檢疫所損台形象　指揮中心宣布不給予補償金

台南1700後無防疫計程車　留學生包車從桃機返鄉檢疫隔離

「不貪心只會一事無成」　《華麗追隨》7大金句要你勇敢追夢

謝金河：美確診病例世界第一是恐懼源頭 美股還有下探壓力

范瑋琪失言神隱　好友密洩她近況「心情很好、很美麗」

不爽發燒女兒遭拒診！　港影后痛譙英政府「不要這麼廢」

30秒快篩肺炎！台大醫學院新儀器出爐　無症狀患者也可用

天天花時間抉擇「放棄病患」！醫療用品根本不夠...義醫生崩潰：多數人都會死

謝和弦遭強制送醫　「要件＋天數」曝光！　

SBL／本季2度追平隊史最佳8連勝　台啤持續不敗神話

快訊／終止三天連漲！美股全線下挫3％　道瓊開盤暴跌800點

郭書瑤「穿深V小短裙」扭臀辣爆！　23秒熱舞影片狂放電…粉絲激動：啊嘶

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

北部停課高中生　遭公車拒載網路霸凌

超商領口罩「今天的份沒了」真相糗大了

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

抓到義大利「0號病人」！陳時中：為時已晚

張上淳曝「病毒不尋常」！網擔憂

大亨媳驚傳確診　大鬧醫院只為吃速食

每月虧損5、600萬　新竹彭園會館熄燈號

外媒批台灣機場防疫漏洞百出

大亨媳婦住院鬧事！陳時中：不會鬧事當沒事

英國情侶影響台灣形象　指揮中心宣布不給補償金

中部以北今晚變天　急速驟降34℃→14℃

「果凍牌口罩」10產線威炸　網：比本業還賺

更多熱門

相關新聞

農業基金多花79億！陳吉仲：誤解

農業基金多花79億！陳吉仲：誤解

立法院經濟委員會今（25日）進行農委會業務報告，主委陳吉仲提到，有媒體報導農委會基金用途決算花了487億8831萬3897.14元，比編列的預算增加79億，是過去5年最多，甚至被質疑是在買票，是誤解和扭曲。

外銷受阻　須避免農產品價格崩盤

外銷受阻　須避免農產品價格崩盤

北上推銷台南農產　黃偉哲發豪語1個月賣破百萬

北上推銷台南農產　黃偉哲發豪語1個月賣破百萬

黃偉哲代言行銷台南農產品

黃偉哲代言行銷台南農產品

台南啟動社工關懷服務

台南啟動社工關懷服務

關鍵字：

台南郵局關懷農產品黃金蕎麥

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莉婭打電話求救　謝和弦遭強制送醫

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

謝和弦、莉婭爆分手！公開「Keanna抓猴音檔」沒先商量

謝和弦凌晨暴走直播　遭強制送醫治療

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

KID剛回歸…《玩很大》現明顯變動！

謝和弦老父聯手莉婭報警！「大義滅親完整過程」曝光

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面