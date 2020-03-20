北上推銷台南農產　黃偉哲發豪語拚1個月賣破百萬

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，近來還因為民眾的預期心理發生搶物資的囤貨潮，台南市長黃偉哲趁此機會北上推銷台南市的優質美食，率領28間農家進駐信義誠品，推出水產、禽畜產、蔬果、米、果乾等，強調健康、營養，要民眾搶購泡麵不如來買這些台南出產的優質食品。

黃偉哲20日特地從台南北上，率28間農家進駐信義誠品，現場還和有30年廚齡的總鋪師蔡瑞成同台，現場示範傳統美食「虱目魚煮五柳枝」做法。談到過程中頗有「架式」，黃偉哲笑說，動作100分一向是他的專長，但是內容就要看大家的品味。

▲▼台南市長黃偉哲、總鋪師蔡瑞成。（圖／記者陳家祥攝）

「今天非常高興可以來到信義誠品，推廣台南的農特產品。」黃偉哲說，希望能伴隨書香、菜香還有果香，呈現給台北市的好朋友最好的禮物，也就是28家優質的台南農特產品，這些都是非常好的健康食品。黃說，這些產品都有產銷履歷，都是天然的，吃了可以讓你頭好壯壯，免疫力就強，疾病就比較遠離，歡迎大家來。

黃偉哲說，昨天看到行政院長蘇貞昌在臉書上呼籲大家多搶一點、多買一點沒有關係，「同樣我們要呼籲，台南的農特產品很多，不怕你買、不怕你搶，就怕你不識貨，所以我們絕對會被好足夠的貨，把優質的農特產品呈現給大家」。

至於預估會有多大的效益？黃偉哲說，「約和南農買一波」的展期從3月20日開始到4月5日，「如果沒有賣好幾百萬就不回去了」，強調都是精挑細選的農特產品，每一樣都有很好的銷售紀錄，「我們曾經有一樣麵3個越賣6百多萬，所以我們對農特產品的銷售是深具信心，因為我們好，不怕人家比較」。

而談到民眾風搶物資，黃偉哲心有所感，「幹嘛搶泡麵？我們明明就有很好的麵」，笑稱台南的大賣場泡麵剩得比較多，因為我們台南有很多很好的麵、健康，很多泡麵都經過油炸，不健康，還有很多調味包都有防腐劑，健康度就差了一大截，「我們是兼顧健康跟美味，相信是經得起比較」。

媒體追問，是否會因應疫情推動電銷機制？黃偉哲說，在去年還沒有疫情的時候就已經推動電商了，基本上很多配合的農會都已經可以上農會的網路上點選，「不見得是為了防疫需求推動電商，推動電商本就是必走之路」。黃說，去年12月15日今年1月31日，短短45天已經賣了4百多萬，電商部分業績也是蠻亮麗的，這部分我們深具信心。