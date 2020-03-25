比預算多花79億！農業基金遭疑買票　陳吉仲：是誤解扭曲

▲陳吉仲表示，不能說花了79億就是在撒幣。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（25日）進行農委會業務報告，主委陳吉仲提到，有媒體報導農委會基金用途決算花了487億8831萬3897.14元，比編列的預算增加79億，是過去5年最多，甚至被質疑是在買票，是誤解和扭曲。

陳吉仲說，不能說花79億做了很多撒幣動作，那是沒有了解整個預算編列，有很多誤解，以去年糧政業務 128億，實際上用了174億，多約45億，不代表增加預算45億。稻穀去年收購，今年還是可賣出，不是白花45億。

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陳吉仲表示，有些預算考慮到行政院整體總預算，無法讓農委會一次編足，以天然現金災害救助去年編列15億，實際用26億。去年荔枝龍眼不開花，所有農民都領了救助金，還有8月豪雨連續，從屏東到中部，每個地方都要救助，預算無法一次編足原因是整個總預算調節，不能說編了15億，實際用了26億，白花了11億。

陳吉仲再舉例，包括本來產業調節17億，但非洲豬瘟去年年初疫情，亞洲除台灣和日本，他國發展迅速，邊境措施防疫，就增用了10億。另外，產銷調節緊急處理，實際6.7億，只花了5.1億，用在所有農產品、水產品上，這些都可去問去年所有花生、高麗菜和雞鴨等類別農民，價格支撐維持好不好？

陳吉仲又說，其中，5.1億中，去年花在收文旦大果採購就1億，但農民至少收入增加5億，當政府支出1元，創造更大收入時，這樣的工作要不要做？因此不能用一句話多花了79億，扭曲了農業部門為農民打拼收入的狀況。