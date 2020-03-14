黃偉哲代言行銷台南農產品　學甲小麥文化節推廣各式小麥製品

▲「2020學甲小麥產業文化節」在學甲區光華里揭幕，台南市長黃偉哲親自出席代言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「2020學甲小麥產業文化節」14日在學甲區光華里揭幕，台南市長黃偉哲親自出席，向全國民眾推銷學甲在地的小麥製品，黃偉哲市長特別稱讚學甲物富民豐，不僅有美麗的蜀葵花，更出產小麥、虱目魚及西瓜等高品質的農漁產品，請大家利用週休二日來台南學甲小麥產業文化節走走逛逛，賞小麥並選購美食。



活動邀請屏東縣南州農會，窯烤披薩車供民眾體驗手做小麥黑豆披薩DIY，由黃偉哲市長親自推廣成品，鼓勵民眾試吃。另外，會場一旁的小麥田麥浪搖曳，金黃色澤十分耀眼迷人，吸引民眾紛紛駐足搶拍。





黃偉哲市長表示，學甲區的小麥田耕作面積達150公頃，規模為全台數一數二，所製成的麵條與糕點等更是品質優勢又美味，學甲區的小麥栽種品種為「台中選二號」台中農業改良場育成品種，為非基因改造小麥，是學甲另一特色農業。其主要種植分佈在學甲區5個里，採收期間農友自行送檢農藥殘留檢驗，農會在原物料源頭做好把關，主要契作供應給金門酒廠、及國內麵粉加工廠。

市府農業局長謝耀清指出，期望藉由文化節的舉辦，協助農民行銷在地農產品，提升在地居民經濟及觀光效益。





學甲區公所表示，學甲濱海美食聞名，更有市定古蹟學甲慈濟宮、葉王交趾陶文化展館、學甲濕地、老塘湖藝術村、頑皮世界野生動物園等著名觀光景點。「2020學甲小麥產業文化節」於14、15兩日舉辦，現場販售多樣小麥製品及學甲當地的農產品，亦有DIY製作及音樂表演等豐富內容，歡迎民眾前來參與支持，詳細活動可上學甲區農會官網查詢。

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