武漢封城決策內幕曝！女院士早意識到「不對勁」　緊急通報國務院

▲李蘭娟意識到狀況嚴重，趕在除夕前將封城的建議上報。（圖／翻攝《中新社》）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，大陸湖北武漢是全世界第一個封城的城市。至於封城的內幕是什麼？大陸中工院院士李蘭娟揭密，在決定封城前，其實已經建議民眾「不進不出」，但因為沒辦法做到，才在萬不得已的情況下，宣告封城政策。

綜合陸媒報導，李蘭娟指出，從2月2日開始，每天的新感染者從4位數、3位數、2位數，到現在的個位數，過程可用驚心動魄來形容，疫情初發時，許多病人隔離不足，不但住院難、檢測也難。

▼新冠肺炎在武漢爆發時，不但檢測有困難、住院也難。（圖／路透社）



李蘭娟提到，作為傳染病專家，1月初聽到這種疾病蔓延時，她就已打電話探詢狀況，聽到有醫護人員感染，才意識到疫情的嚴重性，向國家衛健委申請，接著前往武漢查看。經過深度了解後，李蘭娟才知道，新型冠狀病毒當時出現「人傳人」的狀況，「人已經是傳染源。」

由於武漢市內住著1000多萬人，不到萬不得已，絕對不會進行封城，李蘭娟說，在封城以前，他們早已向民眾建議，希望武漢「不進不出」，「大家做不到呀，所以只好採取封城這樣強硬的措施來控制疫情。如果不封城，更多城市都變成武漢那樣，那對我們國家的損失太大了。」

▲李蘭娟意識到事態嚴重，立刻上報，希望能讓武漢封城。（圖／路透社）



她與浙江省衛健委主任張平討論後認為，當時會有大量人口從武漢返回浙江，可能會引起第二代感染、群聚性疫情，接著疫情可能擴散，導致更加難以控制。因此，李蘭娟22日深夜與對方結束通話，立刻向上匯報，希望立刻將武漢封城，否則日期拖到1月24日（除夕夜），武漢民眾各自回家，疫情會大規模擴散。通報後沒多久，武漢1月23日上午10點宣告封城。

李蘭娟提到，經過眾人的齊心協力、守望相助，目前總算是將疫情控制住，相信再過不久，就能夠實現「清零」的願景，只要確認清零，觀察2周後，她會建議「解除封城」。

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