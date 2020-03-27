AV明星群呼籲疫情期間大家要乖乖　自爆忙著DIY！

▲眾AV女優呼籲大家：疫情期間大家要乖乖哦！ (圖／影片截圖)

國際中心／綜合報導

新冠肺炎疫情霸導橫行期間，許多名人、藝人、運動員紛紛拍攝短片PO網，勸大家聽從政府指示，乖乖待在家裡，不要到處趴趴走。或是像瑪麗亞莉那樣，帶著一對雙胞胎女兒教導大家勤洗手，造好健康管理等。

AV藝人其實跟其他名人、藝人一樣，同樣是熱心公益、不落人後的。日前就有一群AV男女優共25人，在一支PO上YouTube的影片裡齊齊亮相，勸告粉絲們要在新冠病毒撒野期間遵守「保持社交距離守則」，保護別人、也保護自己。

這群AV男女是因為封城或其也種種原因，被迫禁足在家或自我隔離的。 在《成人娛樂時代》(Adult Time)網站PO出來的這支影片裡，他們分享了被禁足期間的最新近況、或解說他們是如何應對自我隔離的，並且建議大家在疫情流行期間應優先考慮安全問題。

著名女優艾麗森蕾(Alison Rey)承認，她在家裡一直在DIY(自慰)！而西莉(Siri)則在家裡演唱了約翰藍儂(John Lennon)的經典名曲《想像》(Imagine)。這首歌最近因為「神力女超人」蓋兒加朵(Gal Gadot)的重新詮釋而在網路翻紅。 另一位女優安琪拉懷特(Angela White)說：「我每天早上醒來，一邊聽音樂、一邊喝咖啡，然後盡情跳舞，讓自己保持好心情。」

而在AV界橫空出世的倫敦芮弗(London River)說，她已經把自己的房子變成了「溜冰場」。笛威廉絲(Dee Williams)則穿著一件低胸的細肩帶內衣，把她的粉絲撩撥得心癢癢。她說：「他們要求我們宅在家。很好呀。我們都喜歡宅在家！」

索弗萊塞爾(Sovereign Syre)則為你應該保持的「社交安全距離」提供了一個詭異的測量方法。她說：「你怎麼測量6英呎這個安全距離？想想伊賽亞麥斯威爾(Isiah Maxwell)的 陰莖吧！他那一根大約10英吋(約25公分)。所以，想像一下你跟要保持距離的人之間，站了約七、八個伊賽亞麥斯威爾就是了。」

男優湯米皮斯托(Tommy Pistol)則是在車上發表了一段感性的談話。呼籲大家一定要保持安全。他說：「我希望每個人都安全，請跟你心愛的人在一起，遵守規則。」

總共有25位AV從業人員在這支3分鐘影片裡亮相。當中包括《成人娛樂時代》的首席創意總監密爾斯(Bree Mills)。他說：「在這段艱難時期，這支影片既是善意的勸導，也是柔情的建言。請大家務必採取必要的預防措施。這好像讓人聽耳朵長繭了。但這是真的……我們真的要團結在一起。」

他又補充說：「“我們要趁著這段『暫時停機』的時刻喘一口氣，盡力支持我們的芳鄰和社區，好讓大家儘快、全身而退的度過這場劫難。因此，請重視所有警告，並且認真看待新冠肺炎。」