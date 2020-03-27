發燒客拒入站　即刻上線！高鐵公司防疫設3關卡…偷加裝這個

▲防疫期間，高鐵車站消毒頻率由每4小時一次提高至每2小時一次。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

防治新冠肺炎疫情，台灣高鐵公司展開超前部署措施，左營站27日正式啟用醫療級紅外線體溫量測儀，同時台南站、嘉義站也將在同日完成安裝。半數車站（桃園、台北、台中、左營、台南、嘉義）在清明連假前，都將啟用醫療級紅外線體溫感測儀，為旅客的健康安全把關。其餘尚未安裝的車站，4月6日起將由站務員以額溫槍確認每位進站旅客的體溫。

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▲台灣高鐵公司左營站長孫作強。（圖／記者吳奕靖攝）

高鐵左營站長孫作強表示，二樓大廳四個進站閘門均有安裝紅外線體溫量測系統，這套系統已取得衛福部第一等級醫療器材許可證，精準度可達±0.3℃。「若旅客經由紅外線體溫量測儀及額溫槍雙重確認體溫確實超過37.5度，會勸導旅客返家休養或前往就醫，若因此衍生退票則免收手續費。」4月下旬前，高鐵全線12座車站各進站閘門都將配備紅外線體溫感測系統，有效提升量測效率。

▲左營站27日正式啟用醫療級紅外線體溫量測儀。（圖／記者吳奕靖攝）

為維護旅客健康安全，高鐵各車站、列車24日起即加強宣導「防疫期間搭乘高鐵全程佩戴口罩」，各車站內之超商將自28日起陸續鋪貨、販售泡棉口罩，預計在31日，旅客即可在全線12座車站超商購得。車站消毒頻率由每4小時一次提高至每2小時一次，並在旅客乘車動線上包括自動售票機、進站閘門區、電梯及服務台旁廣設乾洗手設施，協助旅客清潔防疫；車站飲水機也從24日起暫停使用，以降低旅客感染風險。

▲站務人員戴防護眼鏡、口罩、手套服務。（圖／記者吳奕靖攝）

高鐵公司強調，高鐵車廂均設有獨立空調系統，每班次列車抵達端點站進行折返清潔時，同步進行全車消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔，另每日於營運收班後再次執行列車全面清潔消毒作業。

▲防疫期間，高鐵車站消毒頻率由每4小時一次提高至每2小時一次。（圖／記者吳奕靖攝）

高鐵公司表示，如果發現疑似確診、居家檢疫或居家隔離等高風險旅客時，除將立即通報鐵路警察外，也會立即針對該旅客乘坐列車執行「深度清潔」，即將列車送回基地，以機械噴霧消毒該車組、擦拭消毒餐桌扶手等旅客易接觸設備、更換該旅客座位椅布、更換該車廂所有空氣濾網，維護旅客健康安全。

▲左營站27日正式啟用醫療級紅外線體溫量測儀。（圖／記者吳奕靖攝）

面對疫情，除車站、列車加強清潔消毒外，高鐵公司第一線單位已全面實施防疫班表，盡可能減少同仁之間交叉感染的機會；也停止所有國外公務出差，並勸導同仁暫停所有出國行程，透過各項措施降低風險，確保高鐵旅運服務不中斷。

清明假期即將來臨，為降低感染風險，台灣高鐵於2020「清明假期疏運」期間（4月1日至6日），所有車次一律實施全車對號座。疏運期間也將暫停使用定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡。

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