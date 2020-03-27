疫情爆發「醫生父子從沒回家」　法國人妻悲曝中鏢了：回家吃退燒藥

▲法國死亡病例已達1696例。（圖／路透）

記者劉維榛／綜合報導

一名定居法國的人妻時常在粉專《巴黎不打烊》分享幸福生活，不少台人赴當地旅行，一定會掌握她的粉專動態。如今新冠肺炎（COVID-19）肆虐歐洲，原PO憂心直呼，法國狀況真的很不好，院內感染非常嚴重，就連家人也不幸中鏢。

原PO透露，大姑一家7口中，有5人都在醫療體系上班，先生跟兒子是醫師，她跟二女兒是行政單位，小女兒則念醫學院中。自從疫情爆發以來，「她家的二位男性就沒有回過家，像行軍打仗一樣，日以繼夜在醫院工作。」

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而確診新冠肺炎的就是大姑老公，原PO說，對方是巴黎某醫學醫院的醫師，至於感染原因，「懷疑是院方召開一個三十多人的會議。當然，沒有人戴口罩，應該也沒什麼口罩可戴。現在醫生被感染了，情況也沒有比一般病患好，就是要他回家休息隔離吃退燒藥。」

除了這個壞消息，原PO也感慨，一位還在念護校的姪女也突然被徵召上戰場，「開始上醫院前線支援，其他家人都皮皮剉，怕她被傳染，也怕被傳染。」

截至台灣時間27日16時，約翰霍普金斯大學數據顯示，法國確診數來到2萬9567人、死亡1696例，全球死亡病例中，法國是排行前5的國家。原PO直言，「法國人開始感受到（疫情的可怕）了，因為這個星期，已經有朋友的親戚得病，或親戚朋友的長輩過世。當身邊有人得病或離開時，才會感覺到武漢肺炎的確離我們不遠。」

遠在異鄉的原PO，也跟大家報平安，目前家人都有囤糧食抗戰，「現在就是儘量不出門，清晨沒人的時候出門去運動。」對比台灣防疫穩紮穩打，原PO也祈禱，「希望台灣的大家守住！」

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