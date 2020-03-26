高雄咳嗽女稱「砸6萬3千自費住隔離房」　衛生局駁：亂講！你住健保隔離房

▲高雄王姓女子向媒體爆料，指出自己有症狀投訴防疫旅館遭拒，自費住隔離病房。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一對30多歲情侶在3月初曾一起去過英國，日前回國後，兩人出現發燒、上呼吸道症狀，經收治到負壓隔離病房採檢後，男友在23日被確診感染新冠肺炎，王姓女友經過3次採檢皆為陰性，25日出院後要進行居家隔離14天。不過她卻向媒體投訴，指出家中有長輩怕交叉感染，投宿防疫旅館又以還有症狀為由被拒絕入住，因此被迫自費入住負壓隔離病房，入住2周費用是6萬3000元。對此，高雄市衛生局則是駁斥王姓女子的說法，並指出王姓女子在出院前早已向衛生局聯絡，目前也正在醫院隔離病房治療中。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，王姓女子與國內確診個案193例為男女朋友關係，3月3日至18日曾一起到英國，19日入境時即表示，16日有出現上呼吸道症狀，因此在桃園機場進行採檢再回到家裡進行居家檢疫，但是王姓女子在21日下午出現發燒症狀，男友雖沒有發燒，但也有相關上呼吸道症狀，因此向疫調資源中心聯繫，隨即安排救護車將2人載往醫院就醫。

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▲高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎 。（圖／記者吳奕靖攝）

由於2人有明確旅遊史以及發燒、上呼吸道症狀，當下就被收治到負壓隔離病房，經過檢疫之後，男友確診為新冠肺炎，但是王姓女子3度採檢皆為陰性，依據標準作業流程，25日王姓女子已許可出院，並進行居家隔離14天，不過王姓女子向媒體投訴，指出家中有長輩怕交叉感染，投宿防疫旅館又以還有症狀為由被拒絕入住，因此被迫自費入住負壓隔離病房，入住1天費用是4500元，預計2周費用共是6萬3000元。

針對王姓女子向媒體爆料內容，潘炤穎也澄清：「王姓女子在辦理出院後，向醫師表示還是有出現症狀，在還沒離開醫院前，王姓女子就向聯絡衛生局疫調資源中心聯繫，隨即安排王姓女子到指定醫院隔離病房進行就醫，經過醫師診療，也認為王姓女子有到負壓隔離病房收治的必要。」

▲高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明負壓隔離病房收治情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

至於王姓女子向媒體投訴，表示要自費6萬3000元入住負壓隔離病房，潘炤穎也駁斥此說法：「目前國內負壓隔離病房調度都是進行管制，高雄市共有165間隔離病床，每一間病床都是珍貴的防疫資源，就像口罩一樣，『不是有錢就能買的到』。

潘炤穎表示，王姓女子狀況比較特別，因為同行男友已經確診，加上症狀比男友還明顯，因此經過評估，認為王姓女子入住防疫旅館，容易造成曝險情形，因此個案表示要入住防疫旅館時，衛生局立場是表明不建議的，「個案目前還是收治在負壓隔離病房裡，並沒有外傳所指的，要王姓女子自費去住負壓隔離病房」。

至於病患能否自費入住一般隔離病床？潘炤穎表示，隔離病床和腹壓隔離病床皆為重要醫療資源，王姓女子收治在一般病床更是不可能，因為明確接觸確診個案，已經屬於居家隔離情形，在健保卡讀卡時就會出現警示，在醫療處置上，是不可能發生的！