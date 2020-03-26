防疫變商機！高雄飯店推「異地辦公室」吸商務旅客　加價住宿再享餐飲優惠

▲飯店業者視防疫為商機，推出異地辦公專案。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情延燒，許多公司行號為避免群聚感染狀況發生，紛紛啟動「異地辦公」措施，讓飯店業者也看準「防疫」這項商機，將飯店客房變成獨立辦公室，入住時間8小時，提供WI-FI網路、礦泉水、防疫茶等服務，也可加價延長使用時段為住宿套房，住宿期間還贈送餐飲優惠券，吸引不少商務人士詢問。

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▲▼高雄福華大飯店推出「遠端辦公室Hotel to Office」專案。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄福華大飯店推出「遠端辦公室Hotel to Office」專案，即日起至6月30日，提供每日上午8點至下午6點，可使用客房空間做為辦公室，並可量身打造空間規畫提供額外會議桌椅，租用五日以上，每日每房優惠價$1,388元（原價NT$7800+10%元），可適用於1~2人使用，提供客房WIFI網路、礦泉水、免費使用健身房及停車等服務，午餐還貼心的提供遊五星級廚師團隊製作的餐盒一份，或者也可選擇到飯店的餐廳用餐享85折優惠，還可加價每人$800元延長使用時段作為住宿客房。

▲高雄福容大飯店推出「住辦合一」專案。（圖／記者許宥孺翻攝）

福容大飯店則是推出「住辦合一」專案，上午9:00入住，17:00退房，提供精緻客房、景觀套房房型，可入住1至2人，提供5天、10天、20天、月租優惠，每日價格1500元起，住宿期間每星期提供床單、被套、枕頭套，每日清潔客房垃圾，以及免費上網，國內10張免費傳真或列印，國外傳真、電話費8折優惠，洗衣物8折優惠，每天免費提供一杯熱美式咖啡或防疫茶，住宿五天贈送一張8折餐飲優惠券，精緻客房房型不含早餐，早餐加購價一人280元，兩人優惠價520元。

▲高雄福容大飯店第一線服務人員配戴口罩防疫。（圖／記者許宥孺翻攝）

尊榮經典套房部分，則是推出單日、5天、10天、20天、月租優惠每天4500元起，含早餐可直接送餐到客房，住宿期間每3天提供床單、被套等，享免費上網，國內10張免費傳真或列印等，送洗衣物8折優惠；一次住10天以上，每天可免費送洗一套內衣褲及一雙襪子，住宿滿10天，可享5樓10人會議室，免費租借4小時，含投影設備、紙、筆、礦泉水。

▲高雄福容大飯店尊榮經典套房。（圖／記者許宥孺翻攝）

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