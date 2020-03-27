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你不收，我幫你收！　防疫禁補教校門口設攤勸不聽永康警霸氣開罰

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記者林悅／台南報導

台南市國中、小新生於今、明兩日辦理報到，為了防疫，今年全面禁止補教業者在校門口發傳單，以防成為校園防疫的破口，27日早上仍有業者不聽勸導，在永康國小前違規設攤，永康分局員警硬起來，依道路交通管理處罰條例第82條取締舉發，處行為人或其雇主新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

▲為了防疫，今年全面禁止補教業者在校門口發傳單，以免成為校園防疫破口，但仍有業者不聽勸導，在永康國小前違規設攤，員警依法開單告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為了防疫，今年全面禁止補教業者在校門口發傳單，以免成為校園防疫破口，但仍有業者不聽勸導，在永康國小前違規設攤，員警依法開單告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為了防疫，今年全面禁止補教業者在校門口發傳單，以免成為校園防疫破口，但仍有業者不聽勸導，在永康國小前違規設攤，員警依法開單告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防疫期間，市府憂心人潮聚集可能造成防疫缺口，因此與兩大補教團體協商取得共識，不在校門口發放紙本傳單，而是利用教育局建置的補習班宣傳專區，進行數位化招生宣傳。

永康分局員警一早在永康國小執行護童暨交通疏導勤務，發現有業者設攤，主動勸導離開，沒想到員警離開後，又趁機再度擺攤，員警接獲報案前來，直接取締開罰。

▲為了防疫，今年全面禁止補教業者在校門口發傳單，以免成為校園防疫破口，但仍有業者不聽勸導，在永康國小前違規設攤，員警依法開單告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每年新生入學報到時，都會有許多補習班到學校門口密集宣傳，而今年防疫重於一切，台南市政府與兩大補教團體協商取得共識，不在校門口發放紙本傳單，而是利用教育局建置的補習班宣傳專區，進行數位化招生宣傳，希望補教業者共同配合防疫措施，齊心防疫，若不聽勸導，永康分局將依法處理。

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