韓國瑜參加財政局「百人」餐會引發防疫疑慮　市府回應了

▲高雄市長韓國瑜26日晚間出席財政局餐會，但人數疑似超過百人引發防疫疑慮。（資料照／記者翁進忠攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜26日未安排公開行程，但晚間卻遭媒體直擊出席財政局舉辦的餐會，被外界猜測有可能想藉此化解部分罷韓壓力，不過在目前新冠肺炎疫情下，防疫單位單位要求「禁止百人以上室內聚會」，但昨天的宴會中人數相當多，很難不被連想防疫不確實，對此市府則說，昨天的宴會中並無超過百人參加，且舉辦的目的為協助農漁民進行疫情紓困，請外界不要多做聯想。

市府表示，這場餐會主要是因應疫情外銷通路衝擊，並關懷農漁民基層紓困措施座談與餐敘，除了聽取基層心聲，也宣導農漁民紓困貸款，以及外銷達標獎勵辦法，並設法媒合國內農漁產品上架通路，加上今年勢必因疫情衝擊外銷，今年又預估可能盛產豐收，如果不預先媒合國內通路加強行銷與紓困，勢必會衝擊市場價格。

據了解，韓國瑜昨天並無公開行程，但中午卻與六合路上一間旅館業者共同直播促銷「高雄愛情月」，不過目前仍在新冠肺炎疫情期間，防疫單位多要求「避免百人以上室內聚會」，韓昨晚出席的餐會人數究竟有多少，財政局也表示餐會符合中央防疫規定共分2場舉辦，每場人數都沒超過百人。