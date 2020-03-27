美確診數全球居冠！邱毅：中國大陸成為世界「最安全的地區」





▲邱毅。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，美國在26日暴增1萬3788例確診，累計達8萬2135例，成為全球確診人數最多的國家，超越中國大陸。對此，前立委邱毅表示，現在大陸因抗疫成功，成為世界疫情氾濫中最安全的地區，這也敲響了台獨的喪鐘。

邱毅27日在臉書上提到，美國累積確診病例成為全球之冠，這僅是短短幾天內的變化，新冠肺炎在美國惡化之速，令人恐懼、恐慌、瞠目結舌。

邱毅認為美國疫情惡化如此嚴重的原因有3點，第一，過去未做確實的核酸檢測，就當成流感和一般肺炎，現在一經檢測後，大量確診病例便猛爆出來；第二，病毒的根源越來越可能就在美國，各種病毒的變異，造成更強大的感染力，目前死亡率偏低，可能是疫情剛開始，未來幾天的變化將會越來越糟；第三，美國感染新冠病毒者有很多是年輕人，不同於其他各國的經驗，這應與年輕人社交活動較多有關。

邱毅也提及美國疫情惡化的3點政經衝擊，第一是股市持續大幅下降，緊接的是金融、經濟和失業危機，美國經濟一些潛在風險會一骨腦爆發出來；第二，美軍的確診病例快速增加，連航母上都出現確診，這使得美國賴以維繫霸權的軍事干預能力減弱；第三，依NBC和華爾街日報的最新民調，川普的支持度下跌，落後民主黨拜登有9個百分點，未來隨著疫情更嚴重，川普的連任危機會越來越大。

最後，邱毅強調，總統蔡英文的台獨政權一直倚仗美國，狐假虎威地挑動反中仇中恨中，並加緊對統派人士的迫害腳步，「現在美國已然不可恃，而大陸因抗疫成功，成為世界疫情氾濫中最安全的地區。在中美力量對比消長後，台獨的喪鐘已經敲響了。這大概就是，陳柏惟慌亂向香港暴力青年求救的真正原因吧！」

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