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「關起來！」北市4月啟用集中檢疫所　違規外出將強制安置

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▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市政府日前已提出6大項紓困措施，對於居家檢疫趴趴走的民眾，北市副市長黃珊珊27日在例行防疫會報後表示，北市的集中檢疫所會在4月3日上線，未來違規在台北市趴趴走、居家檢疫有困難者，會安置在該處所。簡言之，意即要把這些惡性重大、不聽勸告者趴趴走的違者者集中關起來。

黃珊珊表示，台北市的紓困方案已經提出，要進一步討論下階段的紓困方案，因應將來可能的無薪假或失業狀況，目前已責成蔡副市長、勞動局研議研擬相關紓困措施。另外，還需要做延租、停租的規範，因一些單位雖然已3個月打5折，但在靠觀光客的地方，連3個月打5折都沒辦法經營下去，要進一步的紓困。

另外，北市也將研擬里辦公室E化工作。黃珊珊說，先看里辦的需求，將來整合敬老卡、悠遊付、台北卡、台北通還有愛心卡，甚至學生的悠遊卡，都可以在里辦用數位設備做物資、資訊的提供，希望藉由這次的疫災，推廣台北整個里辦的數位化。

黃珊珊接著表示，台北市的檢疫旅館也會再上線，目前總共達到6家、大概320間。另外，4月3日會啟用集中檢疫所，在台北市趴趴走、居家檢疫有困難的，會安置在該處所；至於安心檢疫所部分，也鼓勵民眾有需求的話，可以跟衛生局、觀傳局申請，自費2200元的安心檢疫所，所以台北市增加了更多居家檢疫的地方。

至於在違規的部分，黃珊珊說，目前還有約8、9件零星違規事件通報，調查清楚後會依法開罰。黃說，有些只是小違規、不是故意的，像是打開門放垃圾等，就很難講，因此會調查清楚，但若是惡性較重大、不聽勸告者，就考慮送集中檢疫所，「希望居家檢疫、隔離者不要以身試法，否則會採取比較強制的動作，集中檢疫或是公布姓名」。

另外，關於居家檢疫關懷包數量不足一事，黃珊珊說，一開是慈濟提供3000份，那時是足夠，但突然回來破萬人，量不夠，慈濟也立刻補足1萬包。黃說，資源不要重複，還是先以民間捐贈為主，如果民間捐贈缺乏的時候，如果1萬包送出去8成，就會開始採購下一批。

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