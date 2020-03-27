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台灣「三棲大亨」媳婦驚傳確診　大鬧醫院只為吃速食

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▲▼台灣確診案例已達252例，其中大多數都屬於境外移入，據傳某位橫跨百貨、金融、電信大亨的外籍兒媳自海外返台後也確診，圖非當事人。（圖／周刊王提供）

▲台灣確診案例已達252例，其中大多數都屬於境外移入，據傳某位橫跨百貨、金融、電信大亨的外籍兒媳自海外返台後也確診，圖非當事人。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

新冠病毒的威脅果然不分權貴、身分，好萊塢明星湯姆漢克、加拿大總理夫人、甚至連英國王儲查爾斯都紛紛確診，如今，據傳台灣某位橫跨百貨、金融、電信業大股東的外籍兒媳也驚傳中鏢！

據知情人士透露，這位大股東因為擔心國外的新冠肺炎疫情一發不可收拾，於是交代旅居海外的親友、兒子、媳婦等回台灣「避難」，也成了最近這一波境外回國的人潮之一，其中這位年輕的外籍媳婦回國後便感到有些不舒服，後來就醫檢查後竟然確診，於是便立刻收治進負壓隔離病房治療，不過，由於大股東媳婦從小就習慣西式餐飲，所以對於病房內的中式餐點相當不適應，甚至一度大吵大鬧。

請繼續往下閱讀...

醫院面對這位「貴客」也不敢怠慢，於是立刻調整飲食，但由於大股東媳婦還是吃不慣，甚至還傳出有醫師特地為她外出購買美式漢堡，只求安撫「貴客」。不過，這終究非長久之計，如今大股東媳婦據傳已經轉入單人病房進行隔離，藉此享用更符合她需求的飲食。

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