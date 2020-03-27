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鍾佳濱痛批高鐵「瘦員工、肥股東」　要求交通部公開董事會決議內容

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▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣高鐵。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎衝擊運輸業，台灣高鐵25日宣布暫緩原訂在3月底辦理109年度調薪作業，民進黨立委鍾佳濱日前質疑，高鐵公司一方面暫緩去年底通過的員工加薪計畫，卻又預定在6月過後派發69億元的股利，要求作為高鐵最大股東的交通部要對此表態。對此，鍾佳濱27日再度召開記者會，痛批高鐵公司是砍小放大、瘦員工肥股東，要求高鐵公司公開3月18日董事會決議內容。

台灣高鐵25日宣布，暫緩原訂3月底辦理109年度調薪作業，待疫情趨緩、營收回穩之時再行評估辦理，鍾佳濱26日召開記者會，質疑高鐵公司暫緩實施去年底通過的2020年員工加薪計畫，同時卻又在18日的股東常會決定派發69億股利，根本是「前方吃緊、後方緊吃」，要求最大股東交通部表態。

鍾佳濱27日上午再度召開「高鐵最大股東出來面對，公開318董事會會議紀錄」記者會，並邀請交通部鐵道局副局長楊正君、高鐵企業工會理事李宜真、高鐵企業工會秘書簡君儒等人與會表達訴求。

▲▼民進黨立委鍾佳濱召開「高鐵最大股東出來面對，公開318董事會會議紀錄」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委鍾佳濱召開「高鐵最大股東出來面對，公開318董事會會議紀錄」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

鍾佳濱表示，高鐵公司有鑒於107、108年度的營收表現，決定在全年度加薪總金額1.5億給予全體員工肯定，若按照高鐵去年12月15日的公告，會在今年1月實施加薪，但高鐵公司同時卻又在今年3月18日的股東常會決議，將108年盈餘按照公司章程規定，以六成共派發69億股利給所有股東，雖然高鐵公司有許多散股，但最大股東仍是交通部。

鍾佳濱質疑，新冠肺炎疫情當前，還有哪一個公司會把手上的現金，按照去年盈利的六成全部發給股東，根本是砍小放大、瘦員工肥股東，「股東也不是不好，但員工難道讓大家砍嗎」，要求最大股東交通部出來面對，並公佈3月18日董事會的決議內容。

對此，楊正君表示，鐵道局未來會要求高鐵在股利發放的政策上，實際作法要按照公司章程規定的最低標準發放，公司章程畢竟是公司治理必須遵守的規章，因此希望高鐵公司在股利發放後續的作業，在今年5月的股東會按照最低標準進行發放，只要符合最低的標準就好，多餘的希望先暫時留在公司作為未來運用。

李宜真指出，疫情嚴峻，全體員工共體時艱可以諒解，但調薪公告去年10月就做出決議，原定調薪入帳是1月，因配合公司KPI計算，預計3月中下旬入帳，請問如果1月入帳，當時有疫情嗎？員工配合公司防疫措施，結果白紙黑字卻被放諸流水。

簡君儒說，高鐵企業公會可以理解，大環境影響下採取的相對應措施，但是在公司先前公布的暫緩調薪備忘錄裡，針對疫情緩解、營收回穩的條件與時間點都沒有提出具體說明，工會要求高鐵對此提出說明，不要讓同仁對於薪資霧裡看花。簡君儒強調，台灣高鐵作為國內的指標性企業，應該致力於消除勞資關係的資訊不對等，不是讓同仁一無所知。

鍾佳濱指出，根據台灣高鐵董事酬金，董事長江耀宗可以領到836萬，其他董事酬勞都是375萬元，獨立董事則可以拿到180萬元，而整個2020年調薪計畫若按照去年底的公司決議，只要支出1.5億元。

鍾佳濱說，高鐵總經理、一位執行副總、一位資深經理、再加上七位副總經理的等9位高階主管的總薪資為4647萬，但員工調薪一整年僅需支出1.5億元。

鍾佳濱要求，高鐵的官股董事、最大股東都應該出來面對，並公布3月18日的董事會紀錄，讓大家看一看在疫情嚴峻當前，公司為何仍堅持決定按照章程發放股利，應該出面向社會大眾說明。

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