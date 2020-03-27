華航防疫包增配口罩手套　客機配備「機組員專用洗手間」

▲華航提供機組員防疫包。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，第一線航空人員面臨極大感染危機。中華航空表示，將提供機組員專屬「防疫暖心包」，除原有備品外，另外新增3個外科用口罩、NBR醫療手套3雙及防菌液100ml，客艙內醫療包也備有隔離衣及N95口罩。另外即日起廣體客機更備有組員專用洗手間，強化防疫措施。

華航表示，提供機組員專屬「防疫暖心包」，將目前用在豪華商務艙的迷彩盥洗包重新包裝，提供給機師及空服員於派飛過夜班時使用，「防疫暖心包」包括潔齒套組、眼罩等原有備品，另增加3個外科用口罩、NBR醫療手套3雙及防菌液100ml。客艙內原備有醫療包，也增添隔離衣及N95口罩。

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華航表示，由於部分班機抵達目的地飯店時為非用餐時段，另也設計「隨身點心袋」提供飛航長程線機組員，「隨身點心袋」內備有果豆、麵包、素食泡麵、洋芋片、巧克力、餅乾及礦泉水等。

▲華航零食包讓機組員可充飢。（圖／華航提供）

「隨身點心袋」可提供組員在飯店有應急糧食可立即食用。此外，華航外站津貼本就優於國內他航，機組員在住宿國外期間，可透過客房服務用餐，無提供客房服務的飯店，則備有訂餐資訊或由各地分公司協助訂餐。

華航表示，全航線執勤時戴口罩及收餐時戴手套，亦開放可佩戴平光眼鏡或自備護目鏡；即日起廣體客機更備有組員專用洗手間，強化防疫措施。

另外，機組員至外站後，安排專屬通道快速通關，並由專車接送至旅館，也要求組員在國外住宿期間不可外出。駐防時將提供每人一支電子溫度計量測體溫，做好自我健康控管。

華航表示，將提醒值勤組員需每日量體溫，務必在外站做好自我防護，並於任務結束後落實自我健康管理，以保護家人、旅客及其他機組員的健康安全。