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王音之落網首度開庭！潤寅詐貸386億案認罪一肩扛：我老公楊文虎都不知情

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▲▼潤寅詐貸案，楊文虎之妻、王音之遣返抵台。（圖／記者林振民攝）

▲王音之當庭承認犯《銀行法》、《商業會計法》、偽造有價證券3罪，但否認洗錢。（圖／資料照／記者林振民攝）

記者孫于珊／台北報導

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦，涉詐貸386億餘元，被依違反《銀行法》、《商業會計法》、偽造有價證券等罪起訴，並遭羈押禁見。台北地院27日首次傳喚王音之出庭，她當庭認罪，表示有指示秘書等人製作不實文件，但否認洗錢。

身穿紫色上衣的王音之承認，「我知道文件內容都是假的」，她以多間國外紙上公司的名義，向各銀行申請不實的國外應收帳款，並指示秘書林奕如蓋偽造章、做不實文件，但沒交代細節，因為她不懂這方面的專業，而秘書是否有再交代其他人執行或分工方式為何等，她都不清楚。

而假提單部分，王音之表示，她是台塑企業很多部門的代理商，台灣船公司幾乎都認識她，且一開始向銀行貸款都是以真實文件申貸，但之後潤寅公司有困難，她向星榮物流公司負責人蕭良政說，需要向銀行融資、開狀，並承諾時間到期就會自行還錢，而蕭也知道她曾經「倒」過，願意配合自2013年6月3日至2019年潤寅結束為止，蕭都知情自己做的是假提單。

王音之還說，2018年11月，她有指使財務經理張力方等人製作不實的出貨文件，例如造假貨櫃號碼等，但偽造不實有價證券等一事，丈夫楊文虎都不知情也沒過問，因為「每天要蓋的章太多了」。

法官下午將針對王音之其他犯罪細節續行準備程序庭。

▼王音之（右）認罪一肩扛，丈夫楊文虎（左）對於偽造文書等事情都不清楚。（圖／翻攝調查局網站）

▲▼ 調查局公布涉嫌潤寅詐貸84億元案的楊文虎王音之夫妻照片。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

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