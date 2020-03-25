　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鹹濕對話內容曝！色男誘單純高中妹回家「種草莓+指侵」：懷孕就娶妳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒,電腦,色情,片子。（圖／123RF）

▲高中妹自認外在條件不佳而缺乏自信，以為遇到真心愛他的男人，不料慘遭指侵。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名傅姓成年男子在網上認識了17歲高中妹小晴（化名），為了得到小晴肉體，他一再炫耀家境富裕、條件良好又積極表達想跟小晴交往，讓涉世未深又對愛情懷抱憧憬的小晴，誤認傅男是真心喜歡自己，不料小晴赴約見面時慘遭指侵等粗暴對待。台北地院審結，依強制性交罪判傅男3年4月徒刑，可上訴。

判決指出，傅男於2016年8月間透過交友軟體「BEETALK」認識小晴，2人聊天不到1個月，就相約見面，傅男騎機車將小晴載到他位於台北市的住處，2人在房間內獨處時，傅男突然徒手拍打小晴胸部，小晴嚇到把手護住胸部阻擋，並以肢體語言表達不願意傅男觸摸胸部後，傅男不聽，繼續伸手至小晴衣服內，一邊撫摸其胸部，一邊在她脖子上種草莓，然後慢慢撫摸到小晴下體，並強行將手指插入小晴陰道內，甚至將小晴衣、褲都褪去，傅男自己也脫掉褲子，正面貼在小晴身體背面。

小晴嚇得甩開躲進廁所內，雙方頂著廁所門扇對峙、爭執，之後小晴因過度換氣症候群發作，傅男見狀才停止，小晴便伺機逃離傅男住處。

▲桃園市彭姓男子去年10月在友人住處開趴，在笑氣助興下，一個晚上竟對12歲少女三度性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高中妹到男方住處後，遭對方種草莓、摸胸、摸下體等強暴行為。（示意圖／免費圖庫pixabay）

法院審理時，傅男表示，他有親吻小晴脖子、撫摸小晴下體及碰觸小晴胸部，但矢口否認有何強制性交犯行，辯稱他是無意間碰觸小晴胸部，並無強脫小晴衣物，也沒有用手指插入小晴陰道內等情事，只是隔著褲子撫摸小晴下體，一切行為並沒有違反小晴意願。

但傅男自承，他有向小晴說過「台灣平均16歲的男女生就破處女」、「妳不跟我做愛是老古板的想法」、「做愛時，什麼都不要想，配合我就好」、「如果懷孕的話，等妳滿18歲就可以娶妳」，目的就是要讓小晴安心，跟他發生關係。

而小晴與傅男見面前的對話內容指出，傅男明知小晴僅17歲，還回稱「很好啊」、「堅持半年就可以懷孕然後結婚了」，還曾向小晴說，「妳可以對我性慾強嗎？」還舉例，「就只對我騷啊，會主動跟我說想打炮」等語；小晴則回說，「可是我第一次會留到結婚當天，我還有自己的未來要走，而不是才高中畢業立即被婚姻綁住，我總不可以什麼都依你」。

▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲高中妹事發後，身心受到極大損害，不僅覺得自己很髒，還有自殘傾向。（示意圖／Pixabay）

事發後，小晴還傳簡訊給傅男道歉，並希望與傅男有更多相處與溝通，「接吻可以，但是其他的嚴厲要求我無法接受」、「我知道你性慾強，但是也不一定要做那件事」、「昨天的事情就當作沒發生過吧！我會忘掉一切也不再愛任何一個人，因為累了，謝謝你讓我關上心房」等，但傅男卻兇狠地回她說，「一天就被妳毀了」、「閉嘴」、「我他X很忙」、「吵三X」等語。

法官審酌小晴是哭著訴說案發經過，從對話紀錄來看，也認為小晴個性保守、潔身自愛，無理由要自毀清譽而虛構遭受性侵等情節，加上案發後，小晴患有重憂鬱症，並有自殺傾向，屬明顯「創傷後壓力症候群」的症狀，還曾在諮商時說過，「因為發生那一件事情，覺得自己很髒，想大學後跟家人不要連絡」，因此認定小晴確實慘遭「約會強暴」，依傅男故意對少年犯強制性交罪，判有期徒刑3年4月。

▼法官依傅男故意對少年犯強制性交罪，判3年4月徒刑。（示意圖／記者黃克翔攝）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

►親愛的～跟我來！

【更多新聞】

影／男友在隔壁！按摩師拉上窗簾硬上...女大生嚇傻忘呼救　判決出爐

影／性侵案辯論終結！遭親友遠離備感寂寞　鈕承澤：學會跟自己相處

影／涉售朱銘木雕贗品！美女製作人陳力瑜喊冤：已經5手交易…真偽難辨

ET快訊
陳冊「沒戴口罩」畫面曝！北京返台填假資料　衝網咖爽打電動遭重
遊荷返國不甩居家檢疫！夫出門談生意、妻市場買菜　警秒攔截全開
居家檢疫落跑衝網咖打怪！北京返台「陳冊」遭北市府重罰百萬
N號房主嫌「博士」頭撞洗手台自殘..送醫後發燒！急檢測新冠肺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面曝／少女載童騎車滑手機！「無煞直撞」賣菜阿伯貨車　1重傷2輕傷

鹹濕對話內容曝！色男誘單純高中妹回家「種草莓+指侵」：懷孕就娶妳

快訊／布袋台61線嚴重事故！貨櫃車高速猛撞釀3傷　工程車懸空掛橋險墜落

10月幼兒被重壓19分鐘斷魂　保母認過失致死喊：沒人教我怎麼哄小孩睡覺

公投案重印浪費公帑931萬　中選會前主委陳英鈐獲輕罰20萬元

越掙扎她鎖越緊！10月幼兒被保母重壓19分鐘慘死　母心痛：悶壓凌遲是殺人罪

凌晨載愛妻外出兜風...翁西濱快速道路「遭聯結車追撞」！車爛毀夫妻雙亡

網PO：8歲女童被40歲男子性侵報案2周沒人理　台中警：早已移送地檢署

「肌膜法」按摩美眉私處！武術教練藉按摩猥褻判1年半定讞

開車抽菸遇警碎念「你娘XX手機拿來」　駕駛挨告傻眼：我是譙老婆

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

日本人翻唱茄子蛋金曲「浪子回頭」 超標準台語發音網推爆：雞皮疙瘩

威廉玩遊戲大喊「你老婆打給你」！　阿緯抱著甯兒「聽到瞬間腿軟」輸了ＸＤ

台灣去年致函警告「肺炎恐人傳人」 WHO打發外交部冷回2個字：收到

王承渲爭C位惹網心疼　四胞胎抱團挺自家小妹引爭論

吳尊帶老婆回到「首次牽手海邊」　精心準備「3驚喜」她感動落淚

驚悚畫面曝／少女載童騎車滑手機！「無煞直撞」賣菜阿伯貨車　1重傷2輕傷

鹹濕對話內容曝！色男誘單純高中妹回家「種草莓+指侵」：懷孕就娶妳

快訊／布袋台61線嚴重事故！貨櫃車高速猛撞釀3傷　工程車懸空掛橋險墜落

10月幼兒被重壓19分鐘斷魂　保母認過失致死喊：沒人教我怎麼哄小孩睡覺

公投案重印浪費公帑931萬　中選會前主委陳英鈐獲輕罰20萬元

越掙扎她鎖越緊！10月幼兒被保母重壓19分鐘慘死　母心痛：悶壓凌遲是殺人罪

凌晨載愛妻外出兜風...翁西濱快速道路「遭聯結車追撞」！車爛毀夫妻雙亡

網PO：8歲女童被40歲男子性侵報案2周沒人理　台中警：早已移送地檢署

「肌膜法」按摩美眉私處！武術教練藉按摩猥褻判1年半定讞

開車抽菸遇警碎念「你娘XX手機拿來」　駕駛挨告傻眼：我是譙老婆

國外電信業者防疫出新招！手機訊號旁放短語　時刻呼籲用戶「待在家裡」

S Hotel變身「防疫旅館」！北市：一晚6000元、提供100間房

陳冊「沒戴口罩」畫面曝...北京返台填假資料！還衝網咖爽打電動　重罰100萬

YouTube Music應用程式推出歌詞功能！iOS和Android都適用

疫中珍情　日芳珍饌贈成大萬份淬魚精補充防疫人員體力

沒錢！鷹眼要求「贍養費打4折」：疫情害我工作都暫停了

月發薪水師傅狂借錢！佛老闆改「10天領1次」零成效　苦惱：最菜的至少45K

驚悚畫面曝／少女載童騎車滑手機！「無煞直撞」賣菜阿伯貨車　1重傷2輕傷

蘋果計劃分階段恢復全球門市！　最快將於4月上旬重新開業

不斷更新／美國705死！白宮發言人檢測結果出爐　曾到紐約旅客應隔離14天

社會熱門新聞

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

約到家裡錄歌！男大生性侵同學「妳就是那麼OO還說不要」

阿伯上坡遇紅牌重機　高速對撞雙亡

驚悚畫面曝！開朗警「重機對撞機車」　2人噴飛慘死

【洩欲工具的復仇1】回鍋砲他硬度不佳　酒女一刀了結前男友

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

福義軒女工　右手慘被機器斷肢

鶯歌紅牌重機「MT-07」2死車禍　騎士身分光是休假警

發燒37.9度被嫌不夠燙　5通電話錄音爆收容所黑幕

男拔槍射擊！美女警奮不顧身追上前　他被電到乖乖繳械

國道車禍13人傷！校隊巴士、工程車撞擊

婦人買嘸口罩飆罵垃圾　辯稱：非針對人罵

即／男搭計程車冒冷汗暈厥　送醫搶救不治亡

驚悚撞擊畫面曝！女騎士遭輾進車底慘死

更多熱門

相關新聞

約到家裡錄歌！男大生性侵同學「妳就是那麼OO還說不要」

約到家裡錄歌！男大生性侵同學「妳就是那麼OO還說不要」

一名陳姓男大生邀約同校女同學小花（化名）到租屋處，沒想到竟性侵有男友的她，不顧對方反抗掙扎，還說「妳明明就是那麼淫蕩，妳就是那麼欠O的人，還說不要」，被依強制性交判刑3年6月定讞。民事部分，高等法院近日判被告得賠償51萬多元確定。

性侵案遭親友遠離　鈕承澤：學會跟自己相處

性侵案遭親友遠離　鈕承澤：學會跟自己相處

韓記者潛伏6個月揭露「N號房地獄實錄」！

韓記者潛伏6個月揭露「N號房地獄實錄」！

分手砲爆打女友！他辯「歐美式暴力派」遭打臉

分手砲爆打女友！他辯「歐美式暴力派」遭打臉

韓警明決定是否公開N號房嫌犯長相

韓警明決定是否公開N號房嫌犯長相

關鍵字：

妨害性自主強制性交性侵指侵約會強暴

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna挺孕肚拍「毀滅性證據」！

台是否封城　陳時中：準備已就位

KID退伍秒交「小許維恩」正妹新歡！

佳人公開「N號房主嫌IG帳號」零馬賽克！

夫妻遊西班牙確診　出國時間軸曝

「N號房」趙主彬移送檢方當眾謝罪！

快訊／70歲志村健爆確診新冠肺炎！已戴人工呼吸器

鋒面變天下一波猛降10℃　濕冷探14℃

沈嶸嘆「劉真本來命不該絕」　醫生怒反擊了！

發燒一週！女大生「下面長一顆」：無性行為　醫開口讓爸淚搥牆

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

劉真「政大校花傳奇」曝光！

北京返台落跑陳冊找到了　躲北車網咖打怪

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

更多

最夯影音

更多
吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手
讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

讚台灣防疫！策略清晰、頭腦冷靜　德國國會議員：盼爭取更多合作

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

死於遠距教學...辣人妻曝崩潰心聲 被4孩「功課淹沒」：簡直快ㄎㄧ笑

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

義大利全國封鎖市民「狂出門遛狗」　又一市長崩潰：狗都有前列腺炎？

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

居檢破萬人！侯友宜「鐵血宣言」　只要你敢出門，我一定罰100萬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面