鹹濕對話內容曝！色男誘單純高中妹回家「種草莓+指侵」：懷孕就娶妳

▲高中妹自認外在條件不佳而缺乏自信，以為遇到真心愛他的男人，不料慘遭指侵。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名傅姓成年男子在網上認識了17歲高中妹小晴（化名），為了得到小晴肉體，他一再炫耀家境富裕、條件良好又積極表達想跟小晴交往，讓涉世未深又對愛情懷抱憧憬的小晴，誤認傅男是真心喜歡自己，不料小晴赴約見面時慘遭指侵等粗暴對待。台北地院審結，依強制性交罪判傅男3年4月徒刑，可上訴。

判決指出，傅男於2016年8月間透過交友軟體「BEETALK」認識小晴，2人聊天不到1個月，就相約見面，傅男騎機車將小晴載到他位於台北市的住處，2人在房間內獨處時，傅男突然徒手拍打小晴胸部，小晴嚇到把手護住胸部阻擋，並以肢體語言表達不願意傅男觸摸胸部後，傅男不聽，繼續伸手至小晴衣服內，一邊撫摸其胸部，一邊在她脖子上種草莓，然後慢慢撫摸到小晴下體，並強行將手指插入小晴陰道內，甚至將小晴衣、褲都褪去，傅男自己也脫掉褲子，正面貼在小晴身體背面。

小晴嚇得甩開躲進廁所內，雙方頂著廁所門扇對峙、爭執，之後小晴因過度換氣症候群發作，傅男見狀才停止，小晴便伺機逃離傅男住處。

▲高中妹到男方住處後，遭對方種草莓、摸胸、摸下體等強暴行為。（示意圖／免費圖庫pixabay）

法院審理時，傅男表示，他有親吻小晴脖子、撫摸小晴下體及碰觸小晴胸部，但矢口否認有何強制性交犯行，辯稱他是無意間碰觸小晴胸部，並無強脫小晴衣物，也沒有用手指插入小晴陰道內等情事，只是隔著褲子撫摸小晴下體，一切行為並沒有違反小晴意願。

但傅男自承，他有向小晴說過「台灣平均16歲的男女生就破處女」、「妳不跟我做愛是老古板的想法」、「做愛時，什麼都不要想，配合我就好」、「如果懷孕的話，等妳滿18歲就可以娶妳」，目的就是要讓小晴安心，跟他發生關係。

而小晴與傅男見面前的對話內容指出，傅男明知小晴僅17歲，還回稱「很好啊」、「堅持半年就可以懷孕然後結婚了」，還曾向小晴說，「妳可以對我性慾強嗎？」還舉例，「就只對我騷啊，會主動跟我說想打炮」等語；小晴則回說，「可是我第一次會留到結婚當天，我還有自己的未來要走，而不是才高中畢業立即被婚姻綁住，我總不可以什麼都依你」。

▲高中妹事發後，身心受到極大損害，不僅覺得自己很髒，還有自殘傾向。（示意圖／Pixabay）

事發後，小晴還傳簡訊給傅男道歉，並希望與傅男有更多相處與溝通，「接吻可以，但是其他的嚴厲要求我無法接受」、「我知道你性慾強，但是也不一定要做那件事」、「昨天的事情就當作沒發生過吧！我會忘掉一切也不再愛任何一個人，因為累了，謝謝你讓我關上心房」等，但傅男卻兇狠地回她說，「一天就被妳毀了」、「閉嘴」、「我他X很忙」、「吵三X」等語。

法官審酌小晴是哭著訴說案發經過，從對話紀錄來看，也認為小晴個性保守、潔身自愛，無理由要自毀清譽而虛構遭受性侵等情節，加上案發後，小晴患有重憂鬱症，並有自殺傾向，屬明顯「創傷後壓力症候群」的症狀，還曾在諮商時說過，「因為發生那一件事情，覺得自己很髒，想大學後跟家人不要連絡」，因此認定小晴確實慘遭「約會強暴」，依傅男故意對少年犯強制性交罪，判有期徒刑3年4月。

▼法官依傅男故意對少年犯強制性交罪，判3年4月徒刑。（示意圖／記者黃克翔攝）

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