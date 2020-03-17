檢警偵破「盜版謎片網站」洗錢4千萬！日G奶「AV救世主」現身中文甜喊：謝謝~

記者張君豪、戴若涵／台北報導

檢警日前接獲檢舉，有跨國AV盜版網站上傳大量盜版AV，民眾只要網路付款購買點數即可瀏覽，深入追查後發現，該犯罪集團透過該手法洗錢，不法所得高達4千萬元，檢警待時機成熟後，在台中、彰化等地將7名犯嫌逮捕歸案，是首宗以洗錢防制法偵破的跨國AV盜版網站並凍結不法資金的案件。

▲▼ 盜版AV網站狂洗4000萬，檢警逮獲7人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

日前刑事局接獲檢舉，有跨國AV盜版網站提供大量日本盜版AV影片，民眾只要購買點數後就可以線上瀏覽，該網站也大量散布各種網路AV裸露廣告，電信偵查大隊隨即透過日本特定非營利活動法人「知的財產振興協會」在台辦事處協助就盜版日本情色影片內容蒐證，確認違反了著作權法、公開播送事實，造成智慧財產損失逾億元，決定擴大偵辦。

檢警清查後發現，王姓主嫌所組織的犯罪集團，利用跨境雲端主機架設網站，虛設行號及收購人頭帳戶等方式逃避追查，並採用超商付款等方式結合第三方支付，大量透過AV盜版內容進行洗錢犯罪，最後由人頭提領贓款以獲取大量不法利益。

專案小組多月蒐證掌握金流證據，在台中市及彰化縣等10個處所，查獲王姓主嫌等共7名犯嫌，並查扣銀行帳戶網路銀行i-key（usb電子鑰匙）14個、人頭存摺5本、工商憑證4張、私章2個、存摺23本、手機7支、現金20萬元及執行刑事裁定扣押不動產12筆（價值約新臺幣3,600萬元）。

▲檢警查扣證物。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警指出，網路犯罪透過非法金流及人頭帳戶匯轉都適用洗錢防制法規範，呼籲民眾，不要因一時貪圖蠅頭小利，提供帳戶供犯罪集團使用，否則身陷囹圄將得不償失。

案件偵破後，有日本七冠王、AV救世主之稱的26歲AV女優高橋翔子，也拍攝影片感謝電信警察大隊取締盜版商的行動，另外，21歲AV女優明里紬也現身影片中致謝！

▲▼日本知名AV女優拍片向電信警察大隊致謝。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

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