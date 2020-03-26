假博士挨告…彭文正反告張惇涵卻沒告蔡英文原因曝…總統有刑事豁免權

▲蔡英文假博士學歷風波！彭文正自訴反告總統府發言人張惇涵妨害名譽。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者孫于珊／台北報導

資深媒體人彭文正2020大選前，在電視節目上不斷指稱總統蔡英文的博士學歷造假，總統府隨後發新聞稿澄清，同時蔡英文也對彭文正提告妨害名譽，而彭文正也不甘示弱，反告總統府發言人張惇涵的新聞稿內容不實，誹謗其名聲，但之所以沒告蔡英文，彭文正律師當庭曝，因為總統有「刑事豁免權」！

台北地院26日下午針對彭文正自訴張惇涵一案開庭，但張惇涵以防疫會議為由，23日即遞狀請假，僅2名辯護律師陳一銘、陳鵬光出庭。對此，彭文正的律師李震華不接受，表示法院1月7日就送達開庭傳票，何況發言人又不缺她1人，認為請假理由不成立，並要求閱卷請假單所附的開會通知等文件，甚至堅持繼續開庭，「已等了2個多月了」，不能因張惇涵未到就空轉，強調只要證明蔡英文1984年提出的博士論文存在，後續的學位、證書等問題都不再是問題。

▲彭文正律師曝，因總統蔡英文有刑事豁免權，所以無法告她。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

彭文正的另名委任律師張靜也說，當初張惇涵和蔡英文共同誹謗彭文正，且蔡英文還告彭文正，但由於總統有刑事豁免權，所以只能對張惇涵提告；另希望法官開庭前能發函調查，向政大調閱蔡英文的畢業證書、博士論文等文件，就能釐清真相。

張惇涵的辯護律師則狠打臉對方稱，彭文正的自訴對象是張惇涵而非蔡英文，且自訴主張前後不一，需釐清自訴範圍，而當時新聞稿內容所述屬實，不構成犯罪，另外也強調，蔡英文的英國倫敦政經學院的畢業證書及論文都已公開，並無疑慮。

法官庭末諭知5月29日上午10點再開庭，續行準備程序，確認張惇涵對於犯罪事實及罪名等意見，同時整理案情爭點。

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