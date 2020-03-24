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想獨吞百萬賠償金！小兒子替離世母簽委任書　保險公司提告結果出爐

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▲▼ 和緩勞資諜對諜、降低訴訟成本！勞動事件法明定法官加入調解委員會。（圖／pixabay）

▲江姓男子母親2016年車禍受傷，他為獨得賠償金，竟隱瞞母親死亡之實，背著其他2兄弟私自與保險公司達成調解。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

江姓男子的母親2016年因車禍受傷，由於江母頭部重創已無意識，後續調解事宜便全交給兒子代為處理，怎料調解未達共識江母就不幸過世。後來，江男為獨吞肇事客運公司100萬賠償金，竟隱瞞母親死亡之實，虛偽代理媽媽與總達客運調解成立，保險公司發現後怒提告。法院審結，依偽造文書罪判江男有期徒刑6月，得易科罰金18萬。仍可上訴。

據判決，江母2016年11月17日下午搭公車時兩客運發生碰撞，司機緊急煞車後，她因頭部遭瞬間撞擊，造成出血型中風合併左側肢體無力及吞嚥困難的傷害。對此，肇事客運公司須與江母進行賠償調解，但因她頭部重創，理賠事宜便全權交由小兒子江男處理。

保險公司代表客公司運與江男調解時，雙方原先談妥賠償180萬，但保險公司認為江母已無意識，遂要求江男先替媽媽申請監護宣告再行調解，怎料過程中，江男的2個大哥不斷有異議，導致江男始終無法順利取得監護宣告，賠償調解事宜只好繼續延宕。

後來江男為了盡快拿到錢，自行向保險公司提出調降賠償金的要求，他詢問理賠專員，如果調降至100萬，能否就不需附上監護宣告。保險公司同意他要求，雙方約在台中市東區調解委員會進行調解。

怎料江母在2018年10月21日離世，江男為了100萬賠償金，不僅未與哥哥通知調解事情，同年月24日還隱瞞媽媽死亡之實，獨自赴約前去與保險公司調解，簽約當下還拿出了母親生前要他代為保管的印章及一份偽造委任書。

事隔約莫半個月，江男的2個哥哥拿著母親死亡訃文向保險公司要求分配理賠款，保險公司意外發現原來江母早在調解前就已死亡，驚訝之餘趕緊停止撥款100萬賠償金，同時告發江男貪心犯行。台中地院依偽造文書罪判江男6月徒刑，得易科罰金18萬。全案仍可上訴。

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