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質疑蔡英文假博士學歷　彭文正支持者北檢齊聚開嗆：詐騙總統！

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記者孫于珊、羅志華／台北報導

總統蔡英文「博士學位假學歷」案，引發資深媒體人彭文正與總統府發言人張惇涵2人互告，台北地院26日下午針對彭文正對張惇涵提起妨礙名譽自訴開庭，不過張惇涵因有防疫會議請假，僅有2名律師代為出庭，彭文正雖也沒出庭，但彭的支持者仍到場聲援，下午4時準時到法院門口聚集，高喊蔡英文是「詐騙總統」！

▲▼蔡英文「博士學位假學歷」案。（圖／記者羅志華攝）

▲彭文正支持者到法院們口聲援，痛批蔡英文是假博士，更嗆她是「詐騙總統」！（圖／記者羅志華攝）

支持者們力挺彭文正，質疑博士學位修學分、討論題目就要幾年時間，但總統蔡英文竟然1年就拿到學位，直呼蔡英文根本是「詐騙總統」，更有人質疑蔡英文根本是「菜英文」，指出她在外賓前講英文錯誤百出，嗆明將一路追查論文案，「追到她下台為止！」

支持者們舉著紅底黑字的標語，「新冠病毒救不了假博士，準備投降吧」，還有一大面民進黨旗幟，上頭印了蔡英文穿學士服的樣子，並配上諷刺的文字，痛批她「台灣之恥」、「假博士」等語，同時也不斷呼口號，「總統假不了，假的真不了！」「博士證書拿來看，博士論文拿出來！」甚至希望全台2300萬人每天對蔡英文吼，每天叫她出來！

支持者認為他們是「有意義的正義行動」，為維護國家、免於國恥、伸張公理正義、求取真相的精神，還聲明，他們是「齊聚非聚集，路過非集會」。大約45分鐘的「路過聚集」後，支持者們便陸陸續續進到法院關心此案的開庭狀況。

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