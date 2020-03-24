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涉售朱銘木雕贗品！美女製作人陳力瑜喊冤：已經5手交易…真偽難辨

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記者孫于珊／台北報導

擁有「美女製作人」封號的華視女主持人陳力瑜，涉透過中間人售雕塑大師朱銘的木雕贗品，並從中抽取不法佣金40萬元，被依詐欺取財及偽造文書罪起訴。台北地院24日傳喚陳力瑜開庭，她委屈地說，她將真品賣給李姓男友人後，沒想到對方又再轉賣，甚至經過5手交易，大家「吞完利潤」，卻是她倒楣，令她相當不服！

▲▼「美女製作人」華視女主持人陳力瑜。（圖／記者孫于珊攝）

▲陳力瑜涉賣朱銘的木雕贗品抽佣獲利，她出庭喊冤，否認犯行。（圖／記者孫于珊攝）

陳力瑜在庭上否認犯罪，她表示，她把朱銘的木雕作品「十字手」1件、「側踢」1件及「單鞭下勢」2件，賣給李男而已，由於李男是退休刑警，也是她的好鄰居，常常到家中作客，知道她有長期收藏藝術品，所以很信任李男。

陳力瑜還說，當時李男叫她把木雕帶到南港的攝影棚，李男拍照、鑑定傳真約5小時後，才交付現金3萬元訂金給她，但在這5小時期間，她都在車上等，因為李男跟她說不能進去攝影棚。隔幾天後，她再照李男的指示，一手交錢一手交貨，把木雕及保證書等載到北市敦化南路某巷口，李男便再交付餘額27萬現金。

陳力瑜也澄清，她不認識程姓男收藏家（告訴人），也不認識朱銘的兒子、女婿及媳婦，只跟媳婦見過1次面，並沒有向程男佯稱自己熟識朱銘親友；另外，由於木雕已經李男轉賣，而後又多次轉手，當初賣給李男的真品，及最後程男買到的木雕，是否相同，存在大問號，因此聲請傳喚所有經手人，並希望再次鑑定木雕，以求真偽。

陳力瑜庭後受訪表示，由於她自己主持藝術節目，個人名譽很重要，因這場官司，對她的聲譽造成很大影響，電視台長官也認為她做了很不好的示範，但她特別澄清，她只是純粹和朋友做藝術交流，當初她以27萬元取得木雕，之後僅以30萬元賣給李姓好朋友，大家都是藝術品愛好者，並沒有要牟利，更不會有賣贗品的想法，只是真的不知道李男會把木雕轉賣出去，還經了好多手，才發生作品真偽爭議。

▲▼擁有「美女製作人」封號的華視女主持人陳力瑜。（圖／翻攝陳力瑜臉書）

▲陳力瑜辯稱，她是把真品木雕直接賣給李姓友人，並沒有拖他找其他買家。（圖／翻攝陳力瑜臉書）

起訴指出，陳力瑜明知4件朱銘的木雕是贗品，竟偽造一份有簽名的保證書證明函，並透過李姓友人找到買家程姓男子，為取信對方，還向程男佯稱自己熟識朱銘兒子、女婿、媳婦等親友，最後成功以160萬元成交，陳力瑜從中抽取佣金40萬元，事後程男向朱銘文教基金會申請保證書，才得知自己買到假貨，憤而提告。

擁有超過20年幕後製作經驗的陳力瑜，曾經製作過「飛上彩虹」、「龍兄虎弟」等知名節目，不僅曾擔任「華視藝術夢想家」、「生活好幸福」及「遇見心台灣」的製作人兼主持人，還榮獲馬來西亞亞洲新銳魅力節目主持人殊榮，自己也經營傳播公司、開SPA館，此外，陳力瑜座擁台北市豪宅，對於投資理財、居家配置等更是有自己獨到的見解，可說是在電視圈內名聲響亮的女強人。

▼陳力瑜因這場官司讓她名譽受到極大影響，也表示願意與對方談調解。（圖／翻攝陳力瑜臉書）

▲▼擁有「美女製作人」封號的華視女主持人陳力瑜。（圖／翻攝陳力瑜臉書）

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