華航要派2航班「上海接台人」　滯留湖北民眾怨：太遠了！

▲滯留湖北台人抱怨，湖北離上海太遠。（示意圖／翻攝衛生福利部臉書）

記者柯振中／綜合報導

華航29日、30日將派出兩架特定航班，從上海飛往桃園，以「類包機」的方式，讓滯留湖北台人可以返台。不過，有滯留湖北台人抱怨，湖北離上海太遠，坐高鐵需要6個小時的時間，還要有證明才能進入上海，且待在湖北這麼久，積蓄已經快花光，過程相當困難，希望政府能夠給出相應政策。

華航特定航班的消息出現後，已有超過440人報名，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不排除會再多一班航班，把人接回來。不過，有名滯留湖北的女子說，湖北前往上海的路程遙遠，她還帶著嬰兒，加上行李等等物品，過程相當困難。

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▼陳時中說，不排除會再多一班航班，來做接送的工作。（圖／指揮中心提供）



還有一名男子說，希望政府能夠安排，讓滯留民眾可以像第二次包機一樣，華航派出一班、東航也有一班，縮短返家距離。此外，另一名女子提到，「湖北距離上海有823公里，坐高鐵的話需要6個小時，人後各人進入上海，還需要證明，我們並沒有。」

這名女子說，想搭乘這架航班，需要有指定航班的機票，但比自己訂的價格貴上不少，在湖北已經待了2個多月，積蓄已經要花光，「這樣的價格，真的讓人沒有辦法接受。」

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