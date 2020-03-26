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遠距上班需求激增　Slack同時上線人數破紀錄、Microsoft Teams日活躍用戶數逾4千萬

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▲電話，聯絡，服務，電腦，筆電。（圖／pixabay）

▲為控制新冠肺炎病毒傳播，多數學生與企業員工也開始在家上學、辦公。（圖／pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

為控制新冠肺炎病毒傳播，許多國家與地區紛紛祭出居家隔離措施，多數學生與企業員工也開始在家上學、辦公，帶動商務通訊App需求。此前Microsoft Teams宣布其每日活躍用戶數於本月一度達到4400萬人，其競爭對手Slack今（26）日透露，由於遠距上班的需求激增，該平台今日同時上線人數突破新紀錄。

據科技網站《The Verge》報導，微軟19日發布統計，Microsoft Teams本月初的日活躍用戶約為3200萬人，而18日更一度躍升1200萬人至4400萬。

Slack今日也發布統計，該平台3月10日最高同時上線用戶突破1000萬，16日又躍升至1050萬，昨（25）日則達到1250萬。Slack並未透露每日總活動用戶數，其上一次發布相關數據為去年10月，Slack稱其每日活躍用戶數超過1200萬人。

Slack上周三（18日）發布其迄今為止最大規模的改版，新版設計的重點在簡化及客製化。Slack執行長巴特菲爾德（Stewart Butterfield）指出，目前仍有許多工作要做，「如果你才剛開始使用Slack，很抱歉，可能還有一些困難之處。」巴特菲爾德承認，要適應新的版本並不像他們想像得容易，「但我們正在努力簡化，並引導用戶有效使用。它值得你細心研究，屆時你將不再需要開啟電子郵件。」

IBM上個月正式選擇了Slack來作為全公司33萬名員工統一的商務通訊App。IBM過去一直是Slack的大客戶之一，就在微軟開始透過電視廣告大力宣傳Microsoft Teams的幾周後，IBM決定將Slack訂為主要平台。去年IBM中僅有16.5萬名Slack用戶，今年初則已超過30萬。

而隨著近來愈來愈多消費者陸續開始使用遠程會議軟體服務Zoom而非Skype，Microsoft Teams也開始將Zoom視為新的競爭對手。

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