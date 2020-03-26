南投紫微宮帝爺誕辰廟慶　防疫不聚眾！縣長立委贈匾祝賀

▲▼南投草屯鎮紫微宮玄天上帝誕辰，廟方今年縮小祝壽規模「防疫不聚眾」，縣長林明溱、立委馬文君也專程前往致贈匾額賀壽。（圖／南投縣政府堤供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣草屯鎮200多年歷史紫微宮，26日（農曆3月初3）歡慶玄天上帝誕辰，廟方今年縮小祝壽規模「防疫不聚眾」，帝爺公聖誕慶典，歡樂熱鬧不減。

南投縣縣長林明溱、立委馬文君，也專程前往向玄天上帝祈願，庇佑全縣闔境平安四時無災無疫，並分別致贈「武威顯赫」、「護國佑民」匾額，向紫微宮玄天上帝賀壽。

請繼續往下閱讀...

紫微宮主委簡沛霖指出，紫微宮玄天上帝是200多年前，來台開墾的簡姓先祖隨身請來庇護的，是僅高12公分的銅雕神像，如今正殿的木雕玄天上帝，肚子裡就擺著這尊銅雕玄天上帝像，成為紫微宮玄天上帝的傳奇特色。

玄天上帝十分慈悲靈驗，為了落實防疫，更應允今年聖誕不辦平安餐、親子寫生比賽等，大眾容易聚集相互感染的活動，信眾仍絡繹前來參香賀壽熱鬧不減，但都會彼此「保持距離」落實防疫。

林明溱指出，在紫微宮玄天上帝的指示下，廟方很重視落實防疫措施，還特別在廟前設置醒目的防疫告示，提醒信眾戴口罩勤洗手，做好個人衛生避免交叉傳染，共同守護社區的安全與衛生，尤其是如有發燒症狀切勿參加祝壽法會，自主自制防疫大家一起來。

・停產會崩潰

【更多新聞】

玄天上帝誕辰防疫優先 南投松柏嶺受天宮信徒不入殿「站廟埕前祝壽」



南投飛行傘男「愛的迫降」 卡20公尺高樹梢！花了3小時才救下



驚悚畫面曝／少女載童騎車滑手機！「無煞直撞」賣菜阿伯貨車 1重傷2輕傷