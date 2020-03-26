惡女進超市「狂咳嗽」：我有新冠肺炎！顧客嚇傻　100萬商品緊急扔掉

▲超市緊急下架商品。（圖／翻攝Gerrity's Supermarket臉書專頁）

記者曾羿翔／綜合報導



美國賓夕法尼亞州漢諾威（Hanover）的一家超市25日緊急扔掉35,000美元（約新台幣100萬元）的商品，原因是有一名婦女在當天下午走進店內朝著架上的農產品、麵包、肉箱以及雜貨咳嗽，並宣稱自己患有新冠肺炎。超市負責人表示，儘管我們不認為該女真的確診，但警方說會盡力給她作檢測。



綜合外媒報導，事件是發生在漢諾威市的格瑞迪超市（Gerrity's Supermarket），店家員工發現女子行徑時，當下就將她帶離超市並報警處理。員工還說，該女之前就很令人討厭。為了謹慎，15名員工與當地衛生人員已經進行仔細的打掃與消毒工作。

超市負責人法索拉（Fasula）指出：該婦人毫無疑問地做了一個很扭曲的惡作劇行為，但他們不會拿顧客健康冒險，「我們只能把她接觸過的所有商品全部丟掉。」據了解，超市的損失估計約3.5萬美元。

▲15員工與衛生人員進行消毒工作。（圖／翻攝Gerrity's Supermarket臉書專頁）

法索拉還說，他要感謝店內的每個成員今天都願意提供幫助。報導也指出，介入調查的警方已確認女子身分，但沒有透露姓名，只說該女目前在醫院裡接受心理健康評估，之會可能會面臨刑事指控。