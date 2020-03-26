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習近平回信譚德塞：你帶領WHO得到國際廣泛認可

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲習近平盛讚譚德塞領導WHO有方。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

儘管全網友發起連署，要「下架」世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），不過，中國國家主席習近平仍對他的抗疫工作讚譽有加。習近平26日覆信譚德塞，當中提到，「在你的帶領下，世界衛生組織積極推動抗擊疫情國際合作，得到國際社會廣泛認可，中國將繼續堅定支持你和世界衛生組織在國際抗疫合作中發揮積極領導作用。」

加拿大網友伊普(Osuka Yip)日前在請願網站Change.org發起連署，要求WHO秘書長譚德塞辭職，連署書以英文、韓文、繁體中文、日文、泰文等共13種語言呈現。連署書指出，譚德塞在1月23日拒絕將新冠肺炎列為「國際公共衛生緊急事件」，隨著疫情爆發，網友強烈認為譚德塞不適合擔任WHO總幹事，呼籲他立即辭職。

《新華社》報導，習近平26日覆信譚德塞，贊賞譚德塞為推動全球抗擊新冠肺炎疫情所作努力，此次覆信則是回應譚德塞3月17日致函國家主席習近平，表示在習近平主席的卓越領導下，中國為抗擊新冠肺炎疫情付出了令人難以置信的努力。

▲▼譚德塞下台連署超過50萬人。（圖／翻攝自Change.org）

▲譚德塞下台連署超過50萬人。（圖／翻攝自Change.org）

習近平在信中指出，當前中國疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復態勢不斷鞏固和拓展，統籌推進防控和經濟社會發展工作取得積極成效。中國將準確把握國內外疫情防控和經濟形勢的階段性變化，因時因勢調整工作著力點和應對舉措，確保打贏疫情防控的人民戰爭。

習近平還提到，「在你（指譚德塞）的帶領下，世界衛生組織積極推動抗擊疫情國際合作，得到國際社會廣泛認可，中國將繼續堅定支持你和世界衛生組織在國際抗疫合作中發揮積極領導作用。

他強調，中國一直以實際行動積極支持國際社會抗疫努力，已經向包括世界衛生組織在內的國際組織以及80多個國家提供援助。中方將在力所能及範圍內，繼續為國際社會抗擊疫情提供支持。「我們願同世界衛生組織及各國一道，為維護全球公共衛生安全作出貢獻。」

▲▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／Facebook／世界衛生組織）

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／Facebook／世界衛生組織）

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